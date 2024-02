Channing Tatum fait une rare apparition sur le tapis rouge avec sa fille Everly

Channing Tatum était en mode papa alors qu’il foulait le tapis rouge aux côtés de sa fille et de celle de Jenna Dewan, Everly, lors de la première du film d’animation Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba – À l’entraînement Hashira au Regal Union Square à New York ce week-end.

L’homme de 43 ans Magic Mike La star et sa fille de 10 ans formaient un couple saisissant alors qu’ils posaient pour des photos ensemble, Everly enfilant une tenue Shinobu Kocho, démontrant son enthousiasme pour la culture anime.

Channing – arborant un sweat à capuche zippé à carreaux à la fois décontracté et élégant, un pantalon noir et des baskets vertes – rayonnait de fierté alors qu’il enroulait ses bras autour de sa fille alors qu’ils posaient entre deux personnages d’anime ornant le tapis rouge.

Craig Barritt/Getty Images pour Aniplex of America/Crunchyroll

Everly est la fille de Channing et de son ex-femme, Jenna Dewanqu’il a rencontré sur le tournage de Intensifier en 2006. Le couple s’est marié en 2009 et a accueilli Everly en mai 2013 avant de se séparer et finaliser leur divorce en novembre 2019. Malgré la séparation, Channing a exprimé son lien profond avec Everly, la décrivant comme son inspiration.

En mail’acteur et auteur de livres pour enfants a parlé avec Rachel Smith d’ET de la façon dont sa fille l’a aidé avec le dernier opus de son Sparkelle séries de livres.

Pour Tatum, un souvenir d’Everly raconter son premier « gros mensonge dégueulasse » a contribué à éclairer l’histoire un peu.

“Elle a volé une petite voiture à l’école et elle en avait juste marre”, se souvient Tatum, expliquant à quel point Everly est “une arnaqueuse” qui le convainc toujours de revenir dans sa chambre le soir pour lire plus d’histoires parce qu’elle ne le fait pas. Je ne veux pas dormir.

Channing Tatum et son ex-femme Jenna Dewan – JB Lacroix/ WireImage

“[One night], elle n’arrêtait pas de me rappeler. Je pouvais dire que quelque chose était un peu différent avec ça, mais je pensais qu’elle me bousculait juste. Et puis, tout d’un coup, comme des larmes pleines”, a-t-il partagé. “Elle m’a dit : ‘Je dois te dire quelque chose, mais j’ai peur et je vais être expulsé de l’école et tu vas Appelez la police.’ Et c’était comme une véritable spirale de peur. »

“On pouvait dire qu’elle vivait avec ça pendant des semaines et que ça la rendait malade”, a-t-il ajouté. “Puis, une fois qu’elle me l’a dit, j’ai évidemment dû lui dire, je lui ai dit : ‘Ecoute, tu n’auras pas d’ennuis tant que tu me dis la vérité. C’est bon, je ne vais pas appeler la police, tout ira bien. Puis elle me l’a dit et j’ai pu voir tout son poids s’enlever d’elle.”

Channing Tatum et Zoé Kravitz – James Devaney/GC Images

Sur le plan romantique, Channing est en couple avec l’actrice Zoë Kravitz depuis août 2021. Le couple, qui s’est rencontré pour la première fois sur le tournage du prochain film Cligner des yeux deux fois, a fait la une des journaux l’année dernière lorsque Tatum a posé la question. Zoë était auparavant mariée à Karl Glusman de 2019 à 2021.

Jenna a également trouvé le bonheur auprès de son fiancé, Steve Kazee, avec qui elle fils bienvenu Callum en mars 2020. Ils attendent actuellement un deuxième enfant ensemble.

