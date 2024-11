Channing Tatum et Zoe Kravitz se sont séparés à l’amiable : source

Après la séparation inattendue de Zoe Kravitz et Channing Tatum, un récent rapport suggère qu’ils ont décidé de se séparer tout en entretenant une relation positive et respectueuse.

Comme Revue populaire a rapporté, un initié a révélé que « la rupture est amicale. Ils ont réalisé qu’ils en sont à des étapes différentes de leur vie. »

Le couple s’est rencontré lorsque Kravitz a joué Tatum dans ses débuts directionnels Cligner des yeux deux fois qui est sorti en salles en août.

Lors de la promotion de leur dernier film, l’acteur de 44 ans et Kravits ont ouvertement montré leur amour l’un pour l’autre.

Après plus de trois ans de relation, le média a rapporté le 29 octobre que le duo s’était séparé.

La source a ajouté : « Channing passe beaucoup de temps à Los Angeles à cause de sa fille, mais Zoë préfère New York. »

Le Intensifier L’acteur est père d’une fille de 11 ans, Everly, qu’il partage avec son ex-femme Jenna Dewan.

Quelques heures avant l’annonce de leur séparation, plusieurs éditeurs de presse ont annoncé que Kravitz et Tatum rejoindraient le casting de Gang Alpha.

Gang Alpha les initiés de la production ont révélé que l’ex-couple était toujours à bord malgré leur rupture.

« Ils continueront à travailler ensemble et sont enthousiasmés par un nouveau projet. Ils aiment tous les deux filmer et créer. Channing a beaucoup de respect pour la concentration et la passion de Zoë », a ajouté le bavard.