Channing Tatum et Zoë Kravitz se séparent

Zoë Kravitz et Channing Tatum ont rompu et mis fin à leurs fiançailles, Rapports de personnes.

Des sources ont déclaré au média que les deux hommes s’étaient séparés après trois ans ensemble, mais n’ont pas révélé pourquoi.

Les représentants de Kravitz et Tatum n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Page Six mardi.

La star de « High Fidelity » a été aperçue sans sa bague de fiançailles lors d’une sortie avec sa co-star de « Big Little Lies » Shailene Woodley à la Buvette de New York la semaine dernière.

Tatum, 44 ans, et Kravitz, 35 ans, ont été liés pour la première fois au cours de l’été 2021 lorsqu’ils ont été aperçus à plusieurs dates à New York.

Ils se sont rencontrés sur le tournage du premier long métrage de Kravitz, « Blink Twice », dans lequel Tatum a joué.

La fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonet et l’acteur de « She’s The Man » se sont fiancées en octobre 2023. Elle a fait ses débuts avec son impressionnante bague en diamant de 7 carats alors qu’elle célébrait Halloween l’année dernière.

Le duo a semblé se renforcer au cours de l’été au milieu de la tournée de presse de « Blink Twice » et a même fait ses débuts sur le tapis rouge lors de la première du film à Los Angeles en août.

De plus, Zoë a fait l’éloge de Tatum dans une lettre qu’elle a lue lors de la première de « Blink Twice ». selon le Hollywood Reporter.

«De la production à la performance, en passant par les discours d’encouragement, en passant par le fait de me tenir la tête ou les pieds pendant que je pleurais sur le sol de la salle de bain parce que je pensais avoir tout foutu en l’air, merci de m’avoir permis d’être un maniaque complet du contrôle psychologique des TOC. Merci pour votre patience », aurait-elle déclaré.

« Faire ce film avec vous a été une très belle aventure. »

« Merci de m’avoir fait confiance pour vous diriger », a ajouté Zoë. « C’est vraiment très cool de pouvoir faire un film, mais quand on peut le faire avec l’amour de sa vie, c’est encore plus cool. »

L’idole de « Magic Mike » s’est également réjouie de travailler avec sa fiancée avant la première.

« C’est ce que je dirai à propos de la création avec quelqu’un avec qui vous êtes ou que vous aimez : je le suggère », il a dit à People en juillet.

Il a ajouté : « Si vous envisagez d’avoir un enfant ou si vous envisagez de vous marier, allez chercher le projet créatif le plus difficile possible avec votre partenaire. »

Puis, en septembre, il a partagé une adorable photo de Zoë dormant sur ses genoux et l’a applaudie pour son dévouement à « Blink Twice ».

« Ce petit bonbon. Elle est tellement fatiguée mon frère. A chaque fois je me demandais si elle allait casser…. Elle a juste continué, encore et encore », a-t-il écrit à côté de la photo.

« Toujours à la recherche de la vérité. Elle a mis chaque once d’elle dans ce film. Je suis si fier de me tenir debout pour elle, pour ce film et pour tout le monde. pour toujours. »

« Merci de m’avoir trouvé et de m’avoir vu. Je t’ai eu pour toujours », a apparemment promis Tatum. « Toi et moi dos à dos contre tout cela. Je ne clignerai jamais des yeux. Allons-y. »

Tatum était auparavant marié à Jenna Dewan. Ils ont finalisé leur divorce le mois dernier – six ans après avoir rompu.

Zoë était mariée à Karl Glusman depuis moins de deux ans lorsqu’elle a demandé le divorce en 2021.