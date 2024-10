Channing Tatum et Zoë Kravitz se séparent et annulent leurs fiançailles

Channing Tatum et Zoé Kravitz ne marcheront PAS dans l’allée… ils jettent l’éponge sur leur relation… et annulent leurs fiançailles.

Channing et Zoë se sont fiancés l’année dernière, mais Zoë a été aperçue en public récemment sans sa bague de fiançailles… même si on ne sait pas quand ni pourquoi ils ont rompu.

Les ex ont commencé à se fréquenter en 2021 et ont même travaillé ensemble sur un nouveau film, « Blink Twice »… avec Channing dans le rôle principal et Zoë derrière la caméra pour ses débuts en tant que réalisatrice.