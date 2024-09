Channing Tatum et Jenna Dewan finalisent leur divorce 6 ans après leur séparation

Channing Tatum et Jenna Dewan ont finalisé leur divorce six ans après leur séparation initiale.

Les détails complets du divorce sont scellés, mais Page Six peut confirmer via des documents judiciaires obtenus mercredi que les deux parties ont convenu de renoncer à la pension alimentaire et de rencontrer un juge en privé au sujet de tout conflit futur avec leur accord de pension alimentaire pour enfants.

Ils disposent de 45 jours pour s’entendre sur une modification de la pension alimentaire ou pour régler une allégation de rupture de contrat concernant la pension alimentaire.

Channing Tatum et Jenna Dewan ont finalisé leur divorce mercredi. Getty Images

Les documents obtenus par Page Six confirment qu’ils ont renoncé à leur droit à une pension alimentaire. Getty Images

Tatum, 44 ans, et sa co-star de « Step Up » partagent une fille de 11 ans nommée Everly.

Dewan, 43 ans, a initialement demandé le divorce en 2018 après 9 ans de mariage, et les ex se sont retrouvés dans une bataille de plusieurs années au sujet des bénéfices de l’acteur « Magic Mike » — il a commencé à filmer la franchise cinématographique pendant leur union.

Cet accord leur permet d’éviter le procès, qui devait s’ouvrir en décembre.

Ils ont également accepté de rencontrer un juge en privé pour discuter de leurs préoccupations concernant leur accord de pension alimentaire pour enfants. Angela Weiss

Les lignes directrices exactes de leur accord de pension alimentaire pour enfants sont actuellement scellées. Getty Images

Page Six a contacté les représentants des deux parties et n’a pas reçu de réponse immédiate.

L’ancien couple s’est rencontré sur le tournage de « Step Up » en 2006 et s’est fiancé en 2008. Ils se sont mariés à Malibu le 11 juillet 2009.

Lors de leur procédure de divorce, le couple a convenu que leur date officielle de séparation était le 2 avril 2018 et ils ont été déclarés légalement célibataires par un juge le 20 novembre 2019.

Le couple s’est rencontré en 2006 sur le tournage de « Step Up » et s’est fiancé deux ans plus tard. Image de fil

Tatum et Dewan se sont mariés en 2009, et elle a demandé le divorce en 2018. Getty Images

Ils partagent une fille nommée Everly. Channingtatum/Instagram

Il y a quelques semaines à peine, le divorce semblait être dans l’impasse alors que le couple se disputait au sujet des revenus de Tatum provenant de la franchise « Magic Mike ».

Dewan a accusé son ex d’avoir utilisé les fonds du mariage pour lancer le projet, ce qui lui aurait donné droit à une certaine compensation.

« Tant que cette affaire de divorce traîne, il continuera à bénéficier de l’avantage injuste de collecter les bénéfices de « Magic Mike » sans payer à Jenna sa juste part – quelque chose qu’il fait depuis des années », a fait valoir son dossier juridique, obtenu par Page Six en août.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Leur divorce a été retardé car Dewan a demandé des paiements liés au travail de Tatum dans « Magic Mike » et a affirmé qu’il s’agissait d’un revenu matrimonial. jennadewan/Instagram

Tatum a affirmé qu’il ne cachait pas d’argent à son ex. Getty Images

Pendant ce temps, l’équipe juridique de la star de « Dear John » a accusé Dewan d’utiliser cette affaire comme une « tactique dilatoire pour prolonger » le divorce.

Ils ont également affirmé que Tatum avait fait « d’innombrables propositions de règlement, participé à de multiples médiations, ses avocats ont préparé de nombreux projets de jugement proposé et il a essayé de résoudre les problèmes directement ».

Bien qu’ils aient déjà été déclarés légalement célibataires, l’accord permet aux ex de surmonter pleinement leur divorce et de se concentrer sur leurs relations respectives.

Tatum est fiancé à la réalisatrice de « Blink Twice », Zoë Kravitz. Image de fil

Dewan est fiancée à Steve Kazee depuis 2020. Jenna Dewan/Instagram

Tatum est fiancé à la réalisatrice de « Blink Twice », Zoë Kravitz, avec qui il a commencé à sortir en 2021. Malgré leurs fiançailles, il a admis début 2023 qu’il n’était pas sûr que le mariage était fait pour lui.

Dewan, quant à elle, s’est fiancée à l’acteur Steve Kazee en 2020.

Le couple partage deux enfants : Callum, 4 ans, et Rhiannon, 3 mois.