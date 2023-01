Channing Tatum dit qu’il ne se remariera peut-être jamais : “Les relations sont difficiles pour moi”

Channing Tatum a déclaré qu’il n’était pas sûr de se remarier un jour après son divorce en 2019 avec sa femme depuis 10 ans, Jenna Dewan.

L’acteur de “Magic Mike”, 42 ans, a déclaré à Vanity Fair dans une interview parue mardi qu’il est un monogame en série mais qu’il a été blessé par amour.

“Les relations sont difficiles pour moi”, a-t-il déclaré. “Même si je suis un peu monogame. En affaires, je n’ai pas vraiment peur que quoi que ce soit soit détruit. Mais les choses de cœur, quand il s’agit de gens que j’aime, j’ai vraiment du mal. Je finis par essayer trop dur, tu sais?”

Tatum et son ex-femme se sont rencontrés pour la première fois en 2006 après s’être rencontrés sur le tournage du film “Step Up”.

“Nous nous sommes battus pour cela pendant très longtemps, même si nous savions tous les deux que nous nous étions en quelque sorte séparés”, a déclaré Tatum à propos de son mariage, ajoutant: “Je pense que nous nous sommes raconté une histoire quand nous étions jeunes, et nous nous n’arrêtions pas de nous raconter cette histoire, peu importe à quel point la vie nous disait de façon flagrante que nous étions si différents.”

Il a dit que devenir parents amplifiait les différences entre eux deux.

“Parce qu’il vous crie dessus toute la journée”, a-t-il dit. “Comment vous êtes parent différemment, comment vous regardez le monde, comment vous traversez le monde.”

L’acteur de “Lost City” a d’abord qualifié leur séparation et leur divorce de “super effrayants et terrifiants”.

Il a poursuivi : “Votre vie tourne sur son axe. Tout ce plan que vous aviez se transforme littéralement en sable et passe entre vos doigts, et vous vous dites : « Oh, merde. Et maintenant ? »”

Tatum a déclaré qu’après leur divorce, il s’était principalement concentré sur sa fille Everly, 9 ans.

“J’ai tout laissé tomber et je me suis concentré sur elle”, a-t-il déclaré. “Et c’était vraiment la meilleure chose que j’aurais jamais pu faire. Parce que pendant le temps que j’ai passé seul avec elle et moi, nous sommes devenus les meilleurs amis.”

L’acteur a commencé à sortir avec Zoë Kravitz, 34 ans, l’année dernière après leur rencontre pour discuter de son premier film “Pussy Island”, un drame qu’il va jouer.

Il a déclaré que sa société de production Free Association prévoyait également de faire un remake du film “Ghost” de Patrick Swayze de 1990 et qu’il espère jouer le rôle principal.

“Nous avons en fait les droits”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils prévoyaient de “faire quelque chose de différent”.

“Je pense que cela doit changer un peu”, a-t-il déclaré, citant certains stéréotypes problématiques dans le film original.