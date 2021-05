Channing Tatum: Ça ne ressemblerait pas à ça si je ne devais pas être nu dans mes films | Nouvelles des gens

Los Angeles: La star hollywoodienne Channing Tatum a déclaré qu’il avait un bon physique grâce à son profil de travail, car le comédien l’obligeait souvent à se déshabiller.

« En tant que personne qui travaille pour un travail, je vous promets que je ne ressemblerais pas à ça à moins que je devais être nu dans la plupart de mes films. À un moment donné, je dois devenir meilleur acteur pour ne pas être obligé de l’être. nu dans chacun d’eux », a déclaré Tatum sur le« Kelly Clarkson Show », rapporte femalefirst.co.uk.

Il a également exprimé son admiration pour les personnes qui trouvent le temps de s’entraîner ainsi que pour les emplois à temps plein et les familles à élever, car pour lui, aller au gymnase compte comme du travail.

Il a dit: «Je peux littéralement travailler comme un travail et c’est toujours difficile. Je ne peux pas imaginer les gens qui ont un emploi 9-5, qui ont des enfants à la maison, et où trouvent-ils l’énergie et le temps pour réellement se concentrer sur eux-mêmes? «