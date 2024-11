Channing Tatum, abattu, a été aperçu en train de fumer une cigarette après la séparation de Zoë Kravitz

Channing Tatum semblait abattu alors qu’il sortait en solo après sa séparation d’avec Zoë Kravitz.

La star de « 21 Jump Street » a été photographiée en train de fumer une cigarette alors qu’elle passait du temps seule à New York samedi.

Pour la sortie, l’acteur est resté décontracté avec un T-shirt blanc, un pantalon ample et des baskets Converse avec une veste noire jetée sur son épaule.

Tatum, 44 ans, se cachait derrière des lunettes de soleil et semblait écouter de la musique avec ses AirPod.

Cette observation survient près d’une semaine après l’annonce de la nouvelle selon laquelle lui et Kravitz, 35 ans, avaient annulé leurs fiançailles après trois ans de vie commune.

« Ils n’étaient pas sur la même longueur d’onde et se sont séparés », a déclaré une source à People à propos de l’ancien couple mercredi dernier.

Un autre initié a déclaré à Us Weekly que les deux « ont réalisé qu’ils étaient sur des pages différentes » lorsqu’ils ont fini de promouvoir leur film, « Blink Twice », au cours de l’été.

« Cela s’est rapidement effondré après la fin de leur tournée de presse », a ajouté la source. « [Zoë] et Channing sont opposés, mais ils ont toujours été liés par leur amour pour l’art et le cinéma, et c’est ce qui les a unis.

Le duo s’est rencontré en 2021 alors qu’il travaillait sur le thriller psychologique réalisé par Kravitz et dans lequel Tatum a joué.

La « pression » pour se marier aurait joué un rôle dans la rupture du couple après leurs fiançailles en octobre 2023.

« Les projets de mariage se profilaient, mais aucun d’eux ne se précipitait vers l’autel », a ajouté la source à Us Weekly.

Cependant, une source a déclaré en exclusivité à Page Six vendredi que les ex étaient « toujours en contact » et qu’il n’y avait « pas de mésentente » malgré leurs chemins séparés.

« Il n’y a pas eu de brouille dramatique entre Channing et Zoë. En réalité, ils se sont séparés et ont décidé qu’il valait mieux qu’ils se séparent », nous a expliqué la source.

On ne sait pas exactement quand les deux se sont séparés, mais Kravitz a été vue sans sa bague de fiançailles alors qu’elle dînait avec Shailene Woodley, co-star de « Big Little Lies », à New York en octobre. par le Daily Mail.

Le lendemain de la nouvelle de la rupture, l’actrice de « Batman » a également été aperçue sans l’énorme diamant alors qu’elle se promenait dans la Big Apple.

Une source a déclaré plus tard à Page Six que Kravitz « avait dansé toute la nuit » avec ses copines lors d’une fête d’Halloween sur le thème de la princesse Diana jeudi.