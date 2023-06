Channel 4 signe Keith Brymer Jones et son partenaire Marj à l’avant du salon de l’immobilier de bricolage après la suppression d’Escape to the Chateau

CHANNEL 4 a engagé un nouveau couple pour présenter une émission immobilière de bricolage après que Escape to the Chateau ait été supprimé au milieu d’accusations d’intimidation.

Le juge de Great Pottery Throw Down Keith Brymer Jones, 58 ans, accueillera avec sa partenaire Marj Hogarth.

Ils restaureront une église au Pays de Galles qu’ils ont achetée pour 200 000 £.

Cela vient après que les stars du mari et de la femme d’Escape to the Chateau, Dick et Angel Strawbridge, aient fait l’objet d’une enquête sur des affrontements avec des producteurs de Two Rivers Media.

L’émission sans titre est filmée cet été pour une diffusion à l’automne.

Un initié de la télévision a déclaré: « Les fans d’Escape to the Chateau vont adorer cette nouvelle émission.

« Keith est un membre très apprécié de la famille Love Productions et Channel 4

« Il était logique pour lui d’avoir son propre spectacle alors que lui et Marj entreprennent ce projet de passion extraordinaire – redonner vie à un très beau bâtiment typiquement britannique, une église.

« Le couple a ensuite laissé entrer le public pour découvrir une petite tranche de leur monde créatif où ils peuvent partager leur passion et leur enthousiasme. »