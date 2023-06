Channel 4 révèle une énorme mise à jour de Naked Attraction après des rumeurs de hache

CHANNEL 4 a révélé une énorme mise à jour sur l’avenir de Naked Attraction au milieu des informations selon lesquelles l’émission racée a été supprimée.

Le diffuseur a publié une déclaration suite à des spéculations selon lesquelles le tournage de l’émission d’Anna Richardson avait été suspendu.

Channel 4 a confirmé l'avenir de Naked Attraction au milieu de rumeurs de hache

L'émission titille les fans depuis 2016

Le Mail a affirmé hier que la chaîne avait des difficultés financières et avait brandi la hache sur quatre émissions, dont le festival de la chair, dans ce que les coulisses du réseau auraient appelé un «bain de sang».

Mais la chaîne a maintenant rompu son silence et a insisté sur le fait que l’extravagance nue ne va nulle part.

« Naked Attraction n’a pas été mis hors service et une nouvelle série reviendra sur Channel 4 l’année prochaine », a révélé un porte-parole.

Le Sun comprend que dix épisodes sont déjà dans la boîte et seront diffusés en 2024.

La chaîne – qui aurait également abandonné Scared of the Dark, hébergé par Danny Dyer, le redémarrage prévu de Four Weddings et l’émission factuelle Rescue: Extreme Medics – a également nié que ce soit dans l’eau chaude financière.

La déclaration a poursuivi: «Channel 4 est en bonne santé – mais comme tous les diffuseurs commerciaux, nous prenons des mesures de précaution – telles que la reformulation de certains contenus et productions – en réponse à un ralentissement du marché publicitaire.

« La grande majorité de nos émissions n’ont pas été affectées. »

Channel 4 n’a pas nié, cependant, que Scared of the Dark a été supprimé, disant simplement: « Scared of the Dark a connu une première saison célébrée avec d’excellentes performances linéaires et en streaming. »

Quant à Four Weddings, il semble qu’il soit acheté par une société de production et peut apparaître sur un autre réseau ou service de streaming.

L’année dernière, Channel 4 a enregistré ses meilleurs chiffres de revenus de l’histoire, dépassant le milliard de livres sterling pour la première fois.

Le diffuseur a été lancé sur les écrans britanniques en 1982.

Le diffuseur a affirmé que Scared of the Dark avait bénéficié d'une « première saison célébrée »