Channel 4 renouvelle son émission de télé-réalité controversée pour une deuxième série – avant même que la première n’apparaisse sur les écrans

NOUS SOMMES sur le point de passer du temps derrière les barreaux dans Banged Up, un nouveau spectacle se déroulant dans une prison réservée aux hommes.

Mais avant même que cette série ne soit diffusée, Channel 4 prépare déjà une suite.

PA : Association de presse

Bad Girls, de gauche à droite : Sharon Duncan Brewster, Joanne Froggatt, Lara Cazalet, Debra Stephenson, Mandana Jones, Victoria Alcock et Kika Mirylees[/caption]

Alors que la première incarnation, qui débute le 31 octobre, ressemble davantage à la sitcom Porridge, la série suivante ressemblera davantage au drame d’ITV Bad Girls, car elle se déroulera dans une prison pour femmes.

Cela verra une collection de célébrités féminines chanceuses goûter également aux joies de la vie à l’intérieur, tandis que nous savourerons tous cette vision dans le confort de nos canapés à la maison.

Un initié de la télévision a déclaré : « Channel 4 est presque sûr que Banged Up captivera les téléspectateurs lors de sa diffusion, c’est pourquoi ils envisagent cette suite depuis un certain temps.

« Et faire une version féminine dans une prison pour femmes et avec un personnel pénitentiaire entièrement féminin était une évidence.

« Bien sûr, ils surveilleront de près la réaction à la première série. »

La première saison de Banged Up mettra en vedette six hommes célèbres qui feront du temps et auront un véritable aperçu de leur vie difficile.

Il s’agit de l’ancien EastEnder Sid Owen, de l’acteur du Friday Night Dinner Tom Rosenthal, de la star de Gogglebox Marcus Luther, du chanteur Hrvy, ancien député Neil Parish et du chroniqueur Peter Hitchens.

Ils sont giflés derrière les barreaux dans la prison de Shrewsbury, désormais désaffectée, aux côtés de vrais anciens prisonniers.

Cela a vu les célébrités obligées d’effectuer une série de tâches subalternes sur fond de fouilles corporelles et de véritables combats.

L’acteur Tom a également estimé qu’il devait introduire clandestinement du tabac dans la prison, soigneusement caché dans ses fesses, afin de pouvoir s’attirer les faveurs du personnel et des détenus.

Mais comme le savent tous ceux qui regardaient Bad Girls, nous ne devrions pas nous attendre à ce qu’une prison pour femmes soit un camp de vacances en comparaison.

Sam s’apprête à allumer le feu

C’est sur le point de devenir très effrayant sur Paramount+.

La star de Serpent Queen, Samantha Morton, joue avec le feu dans la nouvelle série The Burning Girls, alors que son personnage, le révérend Jack Brooks, cherche la vérité derrière une légende rurale.

2023 Les Burning Girls © Buccaneer Media/Paramount+/Photographe : Joss Barratt

Samantha Morton dans Les Burning Girls[/caption] 2023 Les Burning Girls © Buccaneer Media/Paramount+/Photographe : Joss Barratt

Emménageant dans le village endormi de Chapel Croft avec sa fille Flo – jouée par Ruby Stokes de Lockwood & Co – l’ecclésiastique découvre bientôt le sombre secret de la communauté.

C’est alors que les filles brûlées, deux jeunes brûlées vives des centaines d’années auparavant, commencent à la hanter dans la chapelle où elle travaille.

Et même si les villageois la préviennent que voir les jumeaux ne lui apportera que des ennuis, cela n’empêchera pas Jack et sa fille d’essayer d’en savoir plus.

Basée sur le roman du même nom de CJ Tudor – inspiré d’événements réels survenus dans le Sussex – la série a été adaptée en six épisodes pour le service de streaming.

The Burning Girls est maintenant disponible sur Paramount+.

THE One Show et Autumnwatch uniront leurs forces pour trois émissions spéciales sur la faune.

Chris Packham, Michaela Strachan et Gillian Burke jouent dans les films axés sur les changements saisonniers de nos plantes et de nos animaux.

Les émissions spéciales seront diffusées la semaine prochaine dans The One Show sur BBC One.