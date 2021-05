Channel 4 regarde la nouvelle émission Trash Monsters où les célébrités portent le contenu de leurs BINS pendant une semaine

CHANNEL Quatre patrons lorgnent sur leur émission de télévision la plus barbare à ce jour – Trash Monsters.

La série verra une poignée de célébrités chargées de porter leurs ordures ménagères et de recycler pendant une semaine dans le but de les rendre plus conscientes de leur mode de vie.

Channel 4 lorgne son émission de télévision la plus barmi à ce jour – Trash Monsters

Les initiés travaillant sur la série, qui est en cours de distribution, ont déclaré que son objectif était d’essayer de sensibiliser à ce que la société jette encore.

Le tournage de la série devrait commencer plus tard cet été.

Un initié de l’émission a déclaré: «Des célébrités et leurs agents sont maintenant approchés à propos de Trash Monsters.

«On pourrait penser que les gens courraient pour les collines, mais étonnamment, un certain nombre de stars sont prêtes à porter le costume de poubelle.

Le spectacle verra un certain nombre de grandes stars porter le contenu de leurs bacs pendant une semaine

«Le but de l’émission est de mettre en évidence la quantité de déchets que certains ménages peuvent subir.

«Chaque année, des millions de tonnes de déchets sont jetés et ils veulent que les célébrités se penchent longuement sur ce qu’elles vivent en une semaine.

«Il comptera tout, des vieux sachets de thé aux colis Amazon.

Le Royaume-Uni génère environ 30 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année

«Les célébrités porteront un costume spécial qui contiendra leurs déchets et leur recyclage.

«Ils devront porter le costume à la maison et lors de leurs déplacements, pour évaluer les réactions.

«C’est une idée totalement insensée, mais Channel 4 semble vraiment l’apprécier et les stars approchées se sont fait dire qu’elle serait diffusée avec elles.





«Le tournage devrait commencer cet été en vue d’être diffusé à l’automne, tout va bien.»

Chaque année, environ 30 millions de tonnes de déchets ménagers sont générées au Royaume-Uni.

Sur ce chiffre, il est rapporté que 5,9 millions de tonnes de ce produit ne sont que des emballages.