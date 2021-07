Channel 4 lance une émission torride enseignant aux téléspectateurs comment faire un plan à trois – et cela donne à Naked Attraction un air apprivoisé

CHANNEL 4 est sur le point de lancer ce qui pourrait être son émission la plus torride à ce jour – un documentaire enseignant aux téléspectateurs comment avoir un trio.

Il fait suite à des recherches qui suggèrent qu’une rencontre sexuelle avec deux autres personnes est un grand nombre de fantasmes sexuels numéro un des Britanniques.

La nouvelle émission de Channel 4 apprendra aux gens comment faire un trio

Le diffuseur est connu pour ses émissions de télévision sexy

Maintenant, Channel 4, qui lutte contre la privatisation dans une tournure de choc du gouvernement, prévoit de montrer aux téléspectateurs comment devenir torride.

Le documentaire My First Threesome, réalisé par la société de production Lion TV, devrait être diffusé plus tard cette année, racontant des secrets sexuels devant la caméra.

Une source de Channel 4 a dit Le miroir s’attendre à ce qu’il détaille « des moyens de faire de la fantaisie une réalité » pour des milliers de Britanniques fous de sexe.

« C’est un tout nouveau documentaire unique qui fournira une plate-forme ouverte et honnête pour ces discussions, explorant la sexualité, le consentement et les limites », a expliqué la source.

Cela fait partie de la longue histoire d’émissions de Channel 4 consacrées au sexe en tant que sujet, y compris l’émission de rencontres Naked Attraction.

Le programme, qui a été diffusé pour la première fois en 2016, voit les candidats choisir qui à ce jour en fonction de l’apparence de leurs partenaires potentiels nus.

Les corps et les visages des concurrents sont progressivement révélés des pieds vers le haut, le partenaire potentiel les choisissant en fonction de ce qu’ils peuvent voir à chaque tour successif.

Certains soirs, l’émission – présentée par Anna Richardson – est immédiatement suivie d’une émission sexy Sex Box, dans laquelle des couples font l’amour en studio.

Channel 4 a fait de son mieux pour nettoyer son acte récemment, en embauchant les stars de la BBC Nick Knowles et Jay Blades pour présenter de nouvelles émissions.

Mais cela n’arrêtera pas le potentiel d’une nouvelle série dérivée du programme sexué Naked Attraction, avec un nouveau spectacle en préparation.

Les patrons cherchent à donner à la série une toute nouvelle direction après avoir pris d’assaut la télévision au cours des cinq dernières années.

Channel 4 a mis en place le Naked Attraction Hotel, qui permet aux candidats d’avoir des rendez-vous avec plusieurs personnes avant de choisir un partenaire final.

Un initié de la télévision a déclaré: « L’observation faite par les producteurs était que les participants à l’émission finissaient souvent par souhaiter avoir choisi l’un des autres choix.

«Mais dans la plupart des cas, il était trop tard pour se réunir avec eux car ils avaient quitté le processus.

« Donc, l’idée derrière avoir un hôtel est qu’après le processus de sélection, tous les participants restent au même endroit et peuvent avoir des rendez-vous avec plusieurs personnes.





« Il est facile d’oublier avec Naked Attraction que le spectacle ne concerne pas seulement la section où les corps nus des gens sont révélés, mais aussi leur véritable expérience de rencontre une fois qu’ils ont remis leurs vêtements. »

L’idée est évidemment inspirée de l’émission First Dates de Channel 4, qui a débuté en 2013 et a ensuite connu un spin-off à succès, First Dates Hotel, quatre ans plus tard.

Le nouveau concept Naked Attraction, qui n’a pas encore été mis en service, pourrait également puiser dans la même ambiance si l’hôtel se trouve dans un lieu de conte de fées similaire.

Naked Attraction a été un grand succès depuis ses débuts en 2016

L'émission, animée par Anna Richardson, envisage un spin-off