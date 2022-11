Channel 4 dévoile pour la première fois le drame de Wagatha Christie – avec Rebekah Vardy et Coleen Rooney prêtes pour la guerre

CHANNEL 4 a laissé tomber le premier regard sur le drame de Wagatha Christie – avec Rebekah Vardy et Coleen Rooney prêtes pour la guerre.

Vardy V Rooney: A Courtroom Drama fait suite au procès «Wagatha Christie» qui a débuté en 2019 et s’est terminé plus tôt cette année avec Rebekah, 40 ans, perdant son procès en diffamation contre Coleen, 36 ans.

Chanel Cresswell de This Is England joue Coleen tandis que la star de Harry Potter Natalia Tena joue le rôle de Rebekah[/caption]

Chanel Cresswell de This Is England joue Coleen tandis que la star de Harry Potter Natalia Tena joue le rôle de Rebekah, et les deux ont un caractère incroyable dans les premières images.

Un cliché voit Natalia entourée de photographes alors qu’elle se dirige vers le tribunal vêtue des lunettes de soleil surdimensionnées de Rebekah, un regard tendu sur son visage.

Un autre cliché voit Chanel au tribunal en tant que Coleen avec les lèvres pincées, tandis que Michael Sheen est vu dans son rôle de son avocat David Sherborne.

Chanel est également considérée comme Coleen à la maison sur son téléphone, créant peut-être son tristement célèbre “piège” qui a déclenché tout le drame “Wagatha Christie” et le procès qui a suivi.

Il a vu Coleen accuser Rebekah d’avoir divulgué de “fausses histoires” à son sujet à la presse, ce que cette dernière a nié.

Le drame est basé sur les véritables transcriptions judiciaires et aura sans aucun doute des téléspectateurs sur le bord de leurs sièges.

En plus des femmes titulaires, Dion Lloyd peut être vu comme Wayne Rooney et Márton Nagyszokolyai joue Jamie Vardy.

Laura Dos Santos, qui est apparue dans Doctor Who, Wallander, Bad Girls et The Bill, jouera Coleen Rooney dans la série.

Et la star de Mamma Mia, Lucy May Barker, sera Rebekah Vardy au Wyndham’s Theatre.

La pièce a été adaptée de la transcription de la Haute Cour du procès en diffamation de cet été entre les deux Wags.

Coleen est vue sur son téléphone dans une autre photo[/caption] Pennsylvanie

Dion Lloyd peut être vu comme Wayne Rooney[/caption]

Vardy V Rooney: A Courtroom Drama doit être diffusé en décembre sur Channel 4.