Channel 4 coupe la comédie à succès primée d’une demi-série dans une tentative désespérée d’économiser de l’argent

CHANNEL 4 a poursuivi sa suppression de programmes en supprimant l’un de ses programmes de divertissement comique les plus populaires dans le but d’économiser de l’argent.

Broadcast a rapporté que The Last Leg a vu son nombre d’épisodes réduit au milieu des coupes budgétaires sur le réseau.

The Last Leg a vu son nombre d'épisodes réduit

Il ne sera diffusé que pour sept épisodes

The Last Leg est diffusé le vendredi soir sur Channel 4 depuis 2012 et bien qu’il revienne plus tard cette année, ce sera une diffusion beaucoup plus courte que prévu initialement.

Il a été allégué que la série est passée de neuf épisodes à seulement sept.

Le spectacle est dirigé par les comédiens Adam Hills, Josh Widdicombe et Alex Brooker et lancera sa 28e série épique plus tard ce mois-ci.

Ce n’est pas le seul format à voir son sort incertain au milieu des coupes budgétaires continues de Channel 4.

Il a été révélé que la populaire série de jour de Kirstie Allsopp, Kirstie’s Handmade Christmas, est au repos pendant un an.

La décision de suspendre l’émission pendant 12 mois intervient alors que Channel 4 s’efforce de réduire ses coûts dans un contexte d’effondrement du marketing publicitaire de 10 à 20 %.

Deadline rapporte que le chef du contenu de Channel 4, Ian Katz, a téléphoné à Kirstie, 51 ans, la semaine dernière pour lui annoncer personnellement la nouvelle.

La star a déclaré au point de vente: « Je sais que ce n’est pas personnel. Nous prenons tous un coup sur différentes choses à différents moments dans le temps.

« J’espère que le marché publicitaire s’améliorera et que nous reviendrons. »

La nouvelle des changements apportés à The Last Leg et au repos de Kirstie’s Handmade Christmas fait suite à une longue série de spectacles à supprimer dans le but d’économiser de l’argent.

Le réseau a pris une série de grandes décisions ces derniers temps, supprimant SAS: Who Dares Wins et la téléréalité Murder Island, tandis que l’avenir de Rise and Fall est en jeu.

Il a été révélé précédemment que Channel 4 annulait des émissions à la onzième heure, demandait aux fournisseurs de repenser les budgets à mi-parcours et repoussait les projets jusqu’à l’année prochaine dans le but de faire face aux coûts.

Khalid Hayat, directeur de la stratégie de Channel 4, a déclaré mardi à un comité de législateurs: «Notre priorité tout au long de cette période est de préserver les émissions autant que possible, de minimiser toute interruption ou annulation de la mise en service et toutes les décisions que nous prenons visent à assurer la durabilité et assurer la durabilité de la livraison des mandats de Channel 4. »

Les garçons reviendront plus tard ce mois-ci