Channel 4 confirme le sort de la comédie à succès au milieu d’une réforme économique

CHANNEL 4 a confirmé que l’une de ses nouvelles comédies les plus populaires a survécu au récent bain de sang de la chaîne et sera de retour sur les écrans très bientôt.

Le diffuseur a été critiqué au cours de la semaine dernière après avoir supprimé une série d’émissions dans le cadre d’un stratagème pour économiser de l’argent.

Canal 4 / Christopher Harris

Les Big Boys seront de retour pour une deuxième sortie[/caption] Canal 4/ Kevin Baker

Le tournage a commencé sur la prochaine édition de l’émission[/caption]

Cependant, l’une des émissions non affectées est leur dernière comédie à succès, Big Boys.

Channel 4 a confirmé que le tournage est déjà en cours sur une deuxième série du programme écrit par Jack Rooke.

Les acteurs de la série, dont Jon Pointing et la star de Derry Girls, Dylan Llewellyn, seront également de retour avec la série.

Basé sur la vie de l’écrivain Jack, le programme se concentre sur une amitié improbable entre le doux, timide, nouvellement sorti en tant que Jack gay (Dylan Llewellyn) et l’étudiant bruyant, gamin et toujours aussi légèrement mature Danny (Jon Pointing).

Après que la première série ait relaté le parcours des meilleurs amis tout au long de leur première année à l’université, le deuxième épisode rattrapera leurs bouffonneries au cours de leur deuxième année chaotique.

La paire traitera des problèmes de virginité, de l’expérimentation de drogues et même de l’obsession de Jack pour Alison Hammond.

Il se penchera également sur la famille de Jack alors qu’ils continuent d’avancer après la mort de son père.

Exprimant son enthousiasme, le créateur Jack a déclaré: « Big Boys commencera la deuxième année encore plus tard, plus stupide et PLUS GRAND qu’avant!

«Fraîchement de Derry Girls, nous avons pincé Dylan Llewellyn pour jouer Jack, aux côtés du nominé aux BAFTA Jon Pointing et de la récente gagnante des BAFTA Ecosse Izuka Hoyle dans le rôle de Danny & Corinne.»

La deuxième série de Big Boys devrait être diffusée l’année prochaine.

Cela survient alors que Channel 4 aurait rencontré des problèmes de financement et a dû prendre la décision difficile de diffuser une multitude de séries à succès.

Les coupes budgétaires auraient affecté Naked Attraction, Four Weddings, Scared of The Dark et Rescue: Extreme Medics.

Selon le Daily Mail, le personnel de la chaîne en difficulté qualifie l’élimination de ces émissions de « bain de sang ».

On pense également que l’émission populaire The Last Leg a vu sa commande d’épisodes réduite pour sa prochaine série.

Four Weddings est un choc particulier alors que Channel 4 a annoncé le retour de la série très appréciée pour un redémarrage.

Un initié a déclaré à la publication: « Au début, tout le monde était sous le choc lorsque Four Weddings a été annulé.

‘ »Il est presque inouï qu’une émission qui se passe très bien soit mise hors service, mais à mesure que les nouvelles commençaient à se répandre, d’autres émissions s’effondraient également.

« L’équipe de casting était déjà en place pour commencer sur Naked Attraction et on leur a dit qu’ils n’étaient plus nécessaires car ils ne faisaient pas d’autre série. »

Canal 4/ Kevin Baker

Le programme est l’une des rares nouvelles émissions à avoir survécu au bain de sang de Channel 4[/caption]

La série 1 de Big Boys peut être diffusée en ligne maintenant avant la deuxième série en 2024.