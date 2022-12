Channel 4 Christmas TV Guide 2022: Top Festive Telly

En tant que l’un des principaux diffuseurs du Royaume-Uni, il y aura toujours beaucoup d’yeux sur Channel 4 autour de Noël.

Il abrite certaines des émissions les plus populaires de la télévision britannique, notamment Bake Off, Gogglebox et Taskmaster. Tous ces trois ont des spéciaux festifs en route, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la télé festive sur Channel 4.

Sans plus tarder, voici votre guide des points forts de son calendrier de Noël et du Nouvel An.

23 décembre

8 chats sur 10 font un compte à rebours spécial Noël – 21h

Cette émission-débat comique rencontre le format de jeu télévisé sérieux a été un grand succès pour Channel 4, combinant deux de ses émissions les plus populaires. Jon Richardson et Jack Dee affronteront Lee Mack et Rose Matafeo dans cette édition festive, qui sera comme d’habitude animée par Jimmy Carr.

réveillon de Noël

C’est une vie merveilleuse – 13h25

Le classique de 1946 de Frank Capra a été nommé meilleur film de Noël de tous les temps par les lecteurs de Radio Times l’année dernière, et il est facile de comprendre pourquoi. Il met en vedette James Stewart dans le rôle de George Bailey, un homme qui envisage de se suicider la veille de Noël jusqu’à ce que son ange gardien lui montre à quoi aurait ressemblé la vie sans lui.

Le bonhomme de neige – 16h

Si vous préférez ne pas regarder un long métrage, The Snowman ne dure que 26 minutes mais a tout autant d’impact. L’animation de 1982 est basée sur le livre du même nom de Raymond Briggs, retraçant l’expérience d’un jeune garçon et d’un bonhomme de neige qui prend vie.

Si cela ne suffit pas, la suite The Snowman and the Snowdog (2012) est diffusée immédiatement après à 16h35.

Le Grand Bake Off de Noël – 20h25

Ce ne serait pas Noël sans une version festive de Bake Off, et il y en a deux à apprécier cette année. Tout d’abord, le spécial célébrités de Noël, qui voit Tony Robinson, Gaby Roslin, Terry Christian, Claire Sweeney et Miquita Oliver s’affronter à travers trois défis dans la tente emblématique.

le jour de Noël

Le message de Noël alternatif – 17h25

Si vous ne voulez pas entendre le tout premier discours de Noël du roi Charles ou si vous cherchez simplement quelque chose d’un peu différent, Channel 4 a ce qu’il vous faut. Au cours des trois dernières décennies, le diffuseur a donné sa vision d’un court message festif, avec des monologues à la fois humoristiques et plus sérieux au fil des ans.

Pour vous donner un avant-goût de ce à quoi vous attendre, voici Tom Daley de 2021 :

Le lendemain de Noël

Le plus grand bonhomme de neige – 19h30

À ne pas confondre avec le court métrage ci-dessus, The Greatest Snowman oppose des célébrités les unes aux autres dans un concours de construction de neige. Gemma Collins, Gareth Malone, Melvin Odoom, Joe Thomas et Yinka Bokinni seront emmenés au sommet d’une montagne pour voir ce qu’ils peuvent créer avec la neige.

Sue Perkins anime, avec Laurence Llewellyn Bowen sur place pour offrir des conseils pour impressionner les juges Sara Steele, Emilie Steele et Taslim Martin.

Le Big Fat Quiz de l’année 2022 – 21h

Le quiz britannique par excellence des 12 derniers mois est de retour, avec Jimmy Carr à nouveau l’hôte. Les candidats confirmés cette année sont Stephen Merchant, Katherine Ryan, Richard Ayoade, Maisie Adam, Jonathan Ross et Rose Matafeo.

Nous attendons également les apparitions désormais habituelles de l’acteur Charles Dance, de l’ancien présentateur de Channel 4 News Jon Snow et de l’école primaire Mitchell Brook.

27 décembre

First Dates est diffusé par Channel 4 depuis près d’une décennie, et il n’est pas en reste dans le programme festif. Rejoignez Fred et l’équipe alors qu’ils organisent plus de rendez-vous à l’aveugle, le tout dans un cadre de Noël.

29 décembre

Prince Andrew: La comédie musicale – 21h

Sans doute le point culminant du programme de Noël de Channel 4, Prince Andrew: The Musical est décrit comme un «envoi satirique» retraçant la vie du prince Andrew, le duc d’York.

Avec beaucoup de matériel récent avec lequel travailler et une foule de comédiens à bord, il est sûr d’attirer beaucoup d’attention.

réveillon de Nouvel an

La dernière étape de l’année – 21h

Quoi de mieux pour terminer l’année qu’une revue satirique avec l’équipe de The Last Leg. Adam Hills, Alex Brooker et Josh Widdicombe seront rejoints par la sélection habituelle de célébrités et de comédiens de haut niveau pour revenir sur les 12 derniers mois.

Le jour de l’An

Gâterie du Nouvel An de Taskmaster – 21h

Taskmaster est un énorme succès récent pour Channel 4, il est donc normal qu’il soit diffusé aux heures de grande écoute le jour de l’An. Amelia Dimoldenberg, Carol Vorderman, Greg James, Sir Mo Farah et Self Esteem participeront à cette spéciale unique.

Pour en profiter encore plus pendant les vacances, lisez nos guides sur la meilleure télévision de Noël dans son ensemble et les meilleurs films de Noël sur Netflix, Amazon Prime, Disney + et NowTV.