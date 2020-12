Il y a généralement quelques choses que vous pouvez garantir autour de Noël. Beaucoup de bonne nourriture, passer du temps avec des êtres chers et regarder un bon film ou une émission de télévision.

Bien que les choses soient un peu différentes cette année, il existe une grande variété de télé festives pour vous divertir. Voici la meilleure offre de Channel 4.

21 décembre

Spécial Noël 8 chats sur 10 – 21h

La télévision de Noël commence tôt sur Channel 4 cette année, avec le coup d’envoi spécial 8 chats sur 10 le 21 décembre.

Prenant une pause temporaire de leur interprétation peu orthodoxe du compte à rebours, l’équipe des Cats retourne ce qu’elle sait le mieux: des panels hilarants. Jimmy Carr présente une fois de plus, avec les capitaines d’équipe Rob Beckett et Katherine Ryan accompagnés de collègues comédiens Tom Allen et Maisie Adam, ainsi que de la personnalité de la télévision Scarlett Moffatt et de Liam Charles de Bake Off.

23 décembre

Premiers rendez-vous Noël – 21h

Avec 15 saisons incroyables en seulement 7 ans, il est juste de dire que First Dates a été un grand succès pour Channel 4. Pour le deuxième Noël consécutif, l’émission troquera l’agitation de Londres contre une tranche de campagne idyllique du Hampshire alors que de plus en plus de célibataires de tout le pays cherchent à trouver l’amour.

Attendez-vous à toutes les manigances habituelles des premiers rendez-vous, avec maître d’hôtel devenu le présentateur Fred Sirieix revient à l’émission où il s’est fait connaître.







Image: Canal 4



réveillon de Noël

The Great Christmas Bake Off – 19h40

Le premier des deux épisodes festifs de GBBO a lieu quelques heures avant le grand jour. Matt Lucas revient présenter aux côtés de Tom Allen, en remplacement de Noel Fielding qui était en congé de paternité au moment du tournage.

Alors que les concurrents de haut niveau des anciens concurrents se battent, cherchez une poignée de main ou deux à Hollywood, tandis que les nouveaux cheveux bleus de Prue Leith ne manqueront pas de faire tourner les têtes.

le jour de Noël

Clown de Quentin Blake – 19h45

Le livre pour enfants 1980 de Quentin Blake a été recréé avec amour dans ce court métrage d’animation qui fait ses débuts le jour de Noël. Après avoir été jeté aux côtés d’autres jouets, le protagoniste se lance dans une mission pour trouver lui-même et ses amis une nouvelle maison. Avec une narration par Helena Bonham Carter.

Gogglebox: Le meilleur de 2020 – 21h10

Qui savait que regarder d’autres personnes regarder la télévision pouvait être si divertissant? Depuis sa première diffusion en 2013, Gogglebox a établi un culte et lancé la carrière de nombreuses personnalités de la télévision.

Ces offres spéciales du jour de Noël reviennent sur les meilleurs moments des 12 derniers mois. Attendez-vous à des apparitions d’habitués tels que The Siddiquis, Amira et Iqua et Jenny et Lee.

Le lendemain de Noël

Big Fat Quiz de l’année 2020 – 21h05

Quelque chose d’une tradition télévisée annuelle, le Big Fat Quiz revient pour 2020 sans manquer de sujets potentiels.

Jimmy Car sera à nouveau présent aux côtés des habitués Richard Ayoade et David Mitchell. Ils seront rejoints cette année par la présentatrice Maya Jama, la chanteuse Stacey Solomon et les comédiens Joe Lycett et James Acaster.

Nous attendons également les apparitions désormais habituelles de l’acteur Charles Dance, de Jon Snow et de l’école primaire Mitchell Brook de Channel 4 News.

Le jour de l’An

Gâterie du Nouvel An de Taskmaster – 21h

Avance rapide jusqu’au premier jour de 2021 et Taskmaster reviendra avec un épisode festif unique.

Nommée à juste titre un « régal du Nouvel An », cette célébrité présente Shirley Ballas de Strictly, la présentatrice de télévision Rylan-Clark Neal, les acteurs John Hannah et Nicola Coughlan et Krishnan Guru-Murthy de Channel 4 News.

Greg Davies revient sur la grande chaise rouge, assisté par le fidèle acolyte Alex Horne.







Image: Canal 4



3 janvier

Le Nouvel An Bake Off – 19h45

Juste avant que beaucoup de gens ne retournent au travail, installez-vous pour le deuxième spécial GBBO de la période de Noël.

Quatre autres anciens concurrents s’affrontent dans trois défis de pâtisserie difficiles dans le but d’impressionner les juges Paul Hollywood et Prue Leith. Noel Fielding revient après un congé de paternité pour rejoindre son collègue hôte Matt Lucas.

Boîte à lunettes Celebrity: le meilleur de 2020

Celebrity Gogglebox n’a commencé à être diffusé que l’année dernière, mais a déjà vu sa juste part de moments emblématiques. Jetez un œil aux meilleurs moments de 2020, avec des personnalités comme Denise Van Outen, Rylan Clark-Neal, KSI et Shaun Ryder. Attendez-vous à ce que cela soit diffusé à un moment donné pendant la période de Noël.

Gogglebox: Spécial festif

Un triple en-tête de Noël de Gogglebox est complété par certaines des stars de la série qui nous parlent des meilleures émissions de télévision de Noël. Nous attendons toujours la confirmation de la diffusion de cet épisode.

Pour en profiter encore plus pendant les vacances, lisez nos guides des meilleurs TV de Noël ITV, la meilleure télévision de Noël en général et les meilleurs films de Noël sur Netflix, Amazon Prime, Disney + et NowTV.