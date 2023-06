CHANNEL 4 a supprimé quatre émissions de télévision extrêmement populaires qui laisseront les fans dévastés.

Le réseau aurait rencontré des problèmes de financement et aurait dû prendre la décision difficile de pouvoir diffuser une série de séries à succès.

Les coupes budgétaires auraient affecté Naked Attraction, Four Weddings, Scared of The Dark et Rescue: Extreme Medics.