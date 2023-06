Channel 4 axes UN AUTRE spectacle après une seule série au milieu d’une réforme économique

CHANNEL 4 a supprimé une autre émission alors que le diffuseur procède à une élimination économique.

Les patrons de la station à court d’argent ont décidé de mettre fin à une autre de leurs émissions.

Canal 4

Channel 4 a supprimé une autre émission alors qu’elle tente de réduire les coûts[/caption] Mark Bourdillon / Love Productions

The Big Blow Out d’AJ Odudu ne sera pas de retour pour une deuxième série[/caption]

The Big Blow Out d’AJ Odudu ne sera pas de retour pour une deuxième série.

TZone rapporte que le programme de concours de coiffure est devenu la dernière victime du calendrier.

AJ, 35 ans, a animé l’émission E4 qui a vu 11 coiffeurs expérimentés relever un certain nombre de défis.

Le gagnant a été choisi par les coiffeurs renommés Sam McKnight et Lisa Farral.

Dans un communiqué, un porte-parole a déclaré: « The Big Blow Out nous a donné de nombreuses créations capillaires spectaculaires et nous avons appris à aimer nos prodiges passionnés, mais comme tous les diffuseurs, nous devons souvent prendre la décision difficile d’arrêter de faire certains programmes afin de créer de nouveaux ceux.

Cela survient alors que Channel 4 a éliminé un certain nombre d’émissions de haut niveau alors que les patrons cherchent à réduire les coûts.

Le Sun a d’abord rapporté comment les dirigeants avaient décidé de supprimer la version civile de SAS: Who Dares Wins.

Five Dates A Week ne reviendra pas non plus pour une troisième série malgré les plans initiaux.

Parmi les autres émissions annulées, citons Scared Of The Dark et Four Weddings de Danny Dyer.

Les patrons ont également été obligés de préciser que Naked Attraction d’Anna Richardson faisait toujours partie du programme.

Un représentant a déclaré: « Naked Attraction n’a pas été mis hors service et une nouvelle série reviendra sur Channel 4 l’année prochaine.

« Scared of the Dark a connu une première saison célébrée avec d’excellentes performances linéaires et en streaming.

«Channel 4 est en bonne santé – mais comme tous les diffuseurs commerciaux, nous prenons des mesures de précaution – telles que la reformulation de certains contenus et de la production – en réponse à un ralentissement du marché publicitaire.

« La grande majorité de nos émissions n’ont pas été affectées. »

Mark Bourdillon / Love Productions

AJ, 35 ans, a animé l’émission E4 qui a vu 11 coiffeurs expérimentés dans un certain nombre de défis[/caption] polycopié

AJ accueille le renouveau de Big Brother plus tard cette année avec Will Best[/caption]