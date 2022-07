Changez le sport, plaidez les parents d’un jeune qui poursuit une école de hockey en Ontario pour intimidation présumée

Une famille de Cambridge, en Ontario, poursuit une académie de hockey de Kitchener au sujet d’allégations selon lesquelles son fils aurait été victime d’intimidation impitoyable par des camarades de classe au point de porter atteinte à sa réputation et à ses chances de réussir dans le sport.

Gail et Brian DeCaluwe disent que l’intimidation est passée des railleries sur la glace et de la dissimulation de matériel à l’arrestation de leur fils Lucas après de fausses déclarations selon lesquelles il prévoyait une fusillade à l’école.

Sa famille poursuit Victus Academy, une école privée et une académie de hockey pour les élèves de la 5e à la 12e année, et trois élèves qui fréquentaient l’école pendant le séjour de Lucas là-bas.

Dans la déclaration de la poursuite de 5,5 millions de dollars, la famille DeCaluwe allègue que l’école était au courant de l’intimidation à laquelle Lucas était confronté, mais n’a pas fait assez pour l’arrêter.

“Une de mes conversations avec le personnel était, on m’a dit que j’étais trop dramatique, que les garçons sont juste des garçons. Et pour moi, c’était une déclaration très triste parce que ce type de comportement n’est pas typique”, a déclaré Brian.

L’académie n’a pas encore déposé de mémoire en défense dans l’affaire. Mais dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC News, la direction de l’académie a déclaré qu’elle “se défendrait pleinement contre cette affirmation car nous sommes une école universitaire et sportive qui renforce chaque jour un comportement respectueux dans tout ce que nous faisons”.

L’e-mail indiquait qu’une déclaration de défense “en est aux premiers stades de préparation”. La direction de l’académie a refusé une demande d’entretien car l’affaire est actuellement devant les tribunaux.

CBC News n’a pas pu joindre les trois étudiants nommés dans la poursuite civile ou leur avocat. Ils n’ont pas non plus encore déposé de mémoire en défense.

Aucune des allégations contenues dans la déclaration des DeCaluwes ou faites lors d’entretiens pour cette histoire n’a été prouvée devant les tribunaux.

Les parents dénoncent un comportement d’intimidation

Lucas n’a pas parlé à CBC News de cette histoire, car ses parents disent qu’il se concentre sur sa santé mentale et son entraînement au hockey. Le nom de Lucas est inclus dans la déclaration et la famille a accepté d’utiliser le nom du jeune de 17 ans dans cette histoire.

Dans une interview avec CBC News, Gail et Brian ont déclaré que leur fils avait été victime d’intimidation chaque semaine à Victus.

Il avait 11 ans lorsqu’il a commencé à l’académie en 2016. Ses parents affirment que l’intimidation a commencé dès la première année.

« Nous avons passé beaucoup de temps à parler au directeur, aux propriétaires, au personnel sur la glace, essayant de le faire cesser. Nous avions de vagues assurances que ce serait le cas », a déclaré Gail.

Brian et Gail DeCaluwe de Cambridge, en Ontario, disent qu’ils ont lancé la poursuite contre la Victus Academy pour restaurer la réputation de leur fils et veulent voir des changements dans la façon dont l’intimidation est gérée au hockey. (Turgut Yeter/CBC)

Brian a dit que Lucas lui avait dit que sur la glace, d’autres étudiants le narguaient ou le tailladaient avec leurs bâtons. Gail a déclaré qu’en dehors de la glace, l’équipement de Lucas serait caché ou placé dans la douche et imbibé d’eau.

Lucas avait un compte Instagram où il publiait des photos de son chat et des citations motivantes.

“Quelqu’un a décidé que c’était une chose intelligente de” miauler “sur lui”, a déclaré Brian, ajoutant que le miaulement allait au-delà de l’école et se produisait également pendant les matchs de hockey mineur.

Lucas était affilié à une équipe junior B de la Ligue de hockey junior du Grand Ontario, et Brian a déclaré que cela semblait alimenter la jalousie chez certains des autres élèves. Gail a dit qu’ils remettraient en question les capacités de Lucas et attaqueraient sa confiance.

Déjà un enfant calme, ont déclaré les DeCaluwes, Lucas est devenu plus introverti. Brian a déclaré qu’après un match, Lucas a admis ne pas jouer aussi fort qu’il le pouvait de peur que s’il réussissait bien, les intimidateurs se ligueraient contre lui le lendemain à l’école.

Les parents ont envisagé de retirer Lucas de l’école.

“Mais le directeur du hockey a dit qu’il avait de bonnes chances d’être repêché au [Ontario Hockey League]. Il aimerait travailler avec [Lucas] pour une autre année”, a déclaré Brian. “Je suppose que c’était une incitation pour nous à reconsidérer en tant que famille.”

Arrestation sous la menace d’une arme

Le 2 octobre 2019, Brian conduisait Lucas à un rendez-vous avec un psychologue du sport à Kitchener, mais s’est d’abord arrêté à la banque.

“Juste au moment où je suis sorti du véhicule, trois croiseurs se sont arrêtés en hurlant. J’ai été poussé sur le côté”, se souvient Brian.

La police a exigé de savoir qui se trouvait dans le véhicule et s’il y avait des armes.

“J’ai dit:” Qu’est-ce que c’est? Et ils me disaient de me taire”, a déclaré Brian.

Il regarda Lucas se faire menotter.

“Je suis bouleversé, je pleure. Il est assis dans le croiseur. Je me souviens, la chose la plus difficile pour moi, il a dit:” Aide-moi, papa “”, a déclaré Brian, sa voix chargée d’émotion.

“J’ai senti que je l’avais laissé tomber en tant que père parce que je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas quoi faire.”

Au quartier général de la police, Brian et Gail ont appris que Lucas avait été arrêté pour des menaces proférées contre d’autres étudiants.

Ils ont appris plus tard qu’un autre étudiant s’était fait passer pour Lucas dans un message sur l’application de médias sociaux Snapchat un jour avant l’arrestation de Lucas. Dans le post, l’étudiant avait émis un avertissement qui disait : “Ne viens pas à l’école demain. J’en ai fini avec ce qui se passe.”

“Cela a conduit à la fausse croyance que Lucas prévoyait d’assassiner des étudiants de la Victus Academy en se livrant à une fusillade”, indique la déclaration des DeCaluwes.

Dans l’interview avec CBC, Gail a déclaré qu’ils pensaient que l’étudiant qui avait publié la publication sur Snapchat essayait d’aider Lucas, pour faire reculer les intimidateurs, mais l’étudiant “n’a pas vraiment réfléchi aux conséquences”.

Lucas a été accusé de deux chefs d’accusation de menaces de mort. Bien que les poursuites contre lui aient été abandonnées en février 2020, ses parents affirment que le mal était déjà fait.

Suite de l’arrestation

Après son arrestation, Lucas n’a pas été autorisé à retourner à la Victus Academy. En raison des conditions liées à son cas, il n’a pas pu jouer au hockey mineur ni fréquenter une autre école pendant sept semaines.

Lucas a reçu un diagnostic d’anxiété sociale, ce qui l’a rendu difficile de se connecter avec de nouveaux coéquipiers, comme ceux de l’équipe de Toronto avec laquelle il joue maintenant, disent ses parents.

De plus, ils allèguent dans la déclaration que les dommages à la réputation de Lucas et à son entraînement au hockey ont signifié qu’il a perdu des revenus, un potentiel de gain et sa «position concurrentielle» dans le sport.

La déclaration allègue également que la Victus Academy n’a jamais enquêté ni sanctionné les étudiants qui, selon eux, ont intimidé Lucas.

Brian et Gail ont dit qu’ils avaient demandé à Lucas s’il voulait arrêter le hockey, mais il a dit non. Gail a dit qu’il rêvait toujours de faire partie de la Ligue nationale de hockey.

“Il y a des moments où vous le voyez sourire sur le banc et, vous savez, cela signifie le monde pour nous”, a déclaré Brian.

La Victus Academy est gérée par le Sportsworld Arena de Kitchener. (Kate Bueckert/CBC)

“Mais il a fallu beaucoup de conseils et beaucoup de travail acharné de sa part pour y arriver. Et il sait qu’il n’a toujours pas terminé ce voyage”, a ajouté Gail.

“Il veut juste que les gens le regardent pour le joueur qu’il est et le joueur qu’il pourrait être, et je pense que c’est ce que nous voulons voir pour chaque enfant qui fait du sport.”

Brian s’inquiète également de la façon dont l’intimidation et finalement l’arrestation affecteront Lucas plus tard dans la vie.

“Je suis un pompier à la retraite et j’ai vu beaucoup de choses. J’ai vu des suicides et des trucs comme ça. Et vous ne voulez pas y penser comme votre enfant”, a déclaré Brian.

“En ce moment, nous sommes là pour lui, mais que se passe-t-il dans 10 ans ? Les démons le hantent toujours, vous voyez ce que je veux dire ? Et c’est donc l’une de mes plus grandes peurs.”

Restaurer sa réputation

La famille a lancé le procès pour restaurer la réputation de Lucas, a déclaré Gail.

“Espérer changer la culture du hockey est probablement l’une des autres motivations, car nous l’avons vécu de première main avec lui et nous ne voulons pas voir d’autres personnes en souffrir”, a-t-elle déclaré.

Michael Ettedgui est l’avocat spécialisé en dommages corporels basé à Toronto qui représente la famille DeCaluwe, et a déclaré que des éléments de leur histoire l’avaient surpris.

“J’ai été étonné d’entendre ce qui se passe dans le monde du hockey”, a déclaré Ettedgui.

“Je pense que lorsque la preuve sera entendue en cour, le grand public canadien pourra avoir un aperçu très important de ce qui se passe dans le sport mineur, plus précisément dans le hockey mineur.”

Il a déclaré que l’affaire était importante pour restaurer la réputation de Lucas parmi ses pairs et dans le monde du hockey, mais il est également important que ceux qui se sont tenus à l’écart et qui ont permis que l’intimidation présumée ait lieu soient tenus responsables.

Ettedgui a déclaré que le résultat pourrait avoir un impact sur l’ensemble du sport, ce qui, selon lui, est important.

“Si ces joueurs continuent de se sentir incapables de faire valoir leurs allégations d’intimidation, alors l’intimidation ne va tout simplement pas s’arrêter, et je pense qu’il est très important que le grand public en soit conscient”, a-t-il déclaré.

Brian et Gail disent qu’ils ne veulent pas d’excuses de la part de l’école.

“Les excuses à moi doivent être sincères”, a déclaré Brian.

Gail a déclaré qu’ils voulaient voir des changements aller de l’avant, non seulement à l’école, mais dans le sport lui-même.

“Ils ne peuvent pas changer ce qui s’est passé dans le passé, mais ils peuvent certainement réparer ce qui va se passer dans le futur, sur ce qui se passe et aller de l’avant”, a-t-elle déclaré.

“Vous ne pouvez pas tolérer ce genre de comportements dans le sport. Vous ne pouvez pas le tolérer à l’école… ça doit s’améliorer.”