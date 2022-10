Changez la façon dont vous coupez votre pizza, vos légumes et plus encore avec cet accessoire à 8 $

Vous mangez beaucoup de pizza ? Que diriez-vous de légumes ou de cookies ? Aimeriez-vous un moyen plus facile de couper ces choses qui est super abordable ? Cet accessoire de cuisine est un incontournable et il ne coûte actuellement que 8 $ chez Amazon, soit une économie de 60 %.

La molette de coupe de Kitchy est un outil de base qui facilite la coupe et, dans certains cas, la rend plus sûre. Il a une protection intégrée qui reste attachée à tout moment pour éviter les blessures. Son utilisation est aussi simple que de repousser la protection, de placer votre main sur le dessus et de la faire rouler sur la surface que vous devez couper. Cette conception permet à votre main de s’asseoir au-dessus de la lame au lieu d’être à côté.

Le tout peut être démonté en trois étapes faciles afin que vous puissiez nettoyer correctement la roue et l’intérieur de la poignée. Rangez votre vieux coupe-pizza terne et prenez-en un maintenant. Votre futur moi vous remerciera.

