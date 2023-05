Changez de mode et GoByBike !

Les Britanno-Colombiens se préparent pour la Spring GoByBike Week – du 29 mai au 4 juin – et il y a des dizaines de raisons pour lesquelles vous voudrez vous joindre à nous :

Économisez de l’argent sur le gaz.

Réduisez votre empreinte carbone.

Faire de l’exercice.

Célébrez le cyclisme.

Découvrez de nouvelles pistes cyclables.

Rejoignez une communauté et rencontrez d’autres cyclistes.

Déstressez et améliorez votre santé mentale.

Gagnez des prix !

Enregistrez-vous pendant la semaine GoByBike, du 29 mai au 4 juin, pour courir la chance de gagner une aventure à vélo de huit jours en Croatie, offerte par Exodus Travels.

Il y a des centaines de prix offerts aux Britanno-Colombiens de toute la province qui GoByBike du 29 mai au 4 juin et enregistrent leurs trajets sur gobybikebc.ca. Le grand prix est une aventure à vélo en Croatie, proposée par Exodus Travels. Le Dr Sean Maurice de Prince George a remporté le grand prix du voyage à vélo Exodus Travels de la Spring GoByBike Week 2021 en Croatie et est récemment revenu d’un voyage mémorable avec son partenaire.

« C’était super bien. Exodus Travels avait tout mis en place pour que vous profitiez de très belles sections de route à parcourir. Les vélos étaient bons, le guide était super, nous nous sommes sentis gâtés!”

Sean est un cycliste de longue date qui participe à la GoByBike Week (anciennement connue sous le nom de Bike to Work Week) depuis près de vingt ans.

« À l’adolescence, je me souviens qu’un vélo était la liberté », dit-il, car il pouvait l’emmener partout où il voulait aller.

L’aventure en Croatie était la première fois qu’il explorait un nouveau pays à vélo.

« Je pense que c’est une expérience totalement différente. On a l’impression d’avoir vu l’endroit. Lorsque vous voyagez à vélo, vous allez assez lentement pour dire « bonjour » aux gens dans la rue.

Sean a adoré pouvoir explorer l’histoire, la culture et la cuisine de la Croatie tout en parcourant un terrain changeant, et également prendre des jours de congé à vélo pour explorer sans guide. L’expérience l’a inspiré à planifier d’autres voyages à vélo à l’avenir.

Le grand prix de cette année, fourni par Exodus Travels, propose une aventure à vélo de huit jours le long de la spectaculaire côte dalmate de la Croatie. L’itinéraire comprend la ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO de Dubrovnik, ainsi que les paysages insulaires côtiers de Hvar et Korcula. Pour être éligible pour gagner, utilisez votre vélo du 29 mai au 4 juin, suivez vos kilomètres sur LogMyRide et participez au tirage Exodus ici !

Changez de mode

Cette année, le thème de la semaine Spring GoByBike est « Shift Your Mode », encourageant les Britanno-Colombiens à changer leur façon de se déplacer. Le vélo est l’un des moyens les plus efficaces de réduire votre empreinte carbone et de contribuer à un avenir plus propre, plus vert et plus sain.

Avec le prix élevé de l’essence, c’est le moment idéal pour faire le virage dans vos choix de transport! Envisagez de faire du vélo à mi-chemin puis de sauter dans le bus, ou de conduire jusqu’à un parking relais et de faire le reste du trajet à vélo. Essayez-le pendant la semaine GoByBike et voyez à quel point le vélo peut être agréable pour le transport!

« J’ai participé à cet événement en pensant que ce serait amusant de me rendre au travail à vélo pendant une semaine et de participer à une activité de groupe », explique Janna Bradshaw, planificatrice communautaire à la ville de Merritt. « Depuis l’événement, je fais du vélo pour me rendre au travail, à l’épicerie, au gymnase — partout! Cet événement (et les prix du carburant) a été le coup de pouce dont j’avais besoin pour changer mon état d’esprit sur les déplacements.

Les participants qui changent de mode pendant la GoByBike Week sont éligibles pour gagner un vélo électrique, fourni par Pedego Electric Bikes ! Sélectionnez simplement « Mode Shift » lors de l’enregistrement de votre trajet pour indiquer que vous avez utilisé votre vélo au lieu d’un véhicule à moteur pour vous rendre quelque part.

Participez à la semaine GoByBike du 29 mai au 4 juin

Préparez-vous pour la semaine GoByBike avec un cours en ligne gratuit GetStreetWise, offert en partenariat avec HUB Cycling et GoByBikeBC Society. Le cours couvre tout, de l’entretien des vélos à la sécurité routière, en veillant à ce que les participants soient préparés pour les événements de la semaine et au-delà. Les enfants âgés de 5 à 12 ans peuvent suivre le cours en ligne gratuit Learn2Ride pour en savoir plus sur la sécurité à vélo et trouver l’inspiration pour sortir.

Pendant la semaine GoByBike, vous pourrez trouver des balades en groupe, des ateliers et des événements communautaires dans votre quartier ! Les lieux de travail et les écoles sont encouragés à créer des équipes pour enregistrer des manèges et concourir pour des prix ensemble afin de créer un impact encore plus grand. Les chefs d’équipe sont inscrits à des tirages au sort supplémentaires pour les cartes-cadeaux Amazon.

Lorsque les participants enregistrent leurs trajets, ils peuvent voir combien de kilogrammes de gaz à effet de serre ils économisent en faisant du vélo au lieu de conduire un véhicule à moteur. L’année dernière, 55 382 participants à la semaine GoByBike ont parcouru plus de 2,2 millions de kilomètres et évité que 489 140 kilogrammes de gaz à effet de serre ne pénètrent dans l’atmosphère !

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur gobybikebc.ca.

