«  Changeur de jeu  »: Pfizer développe une pilule pour traiter Covid-19, pourrait arriver sur le marché d’ici la fin de 2021

Pfizer a lancé un essai précoce en mars de l’antiviral oral qui s’attaque au Sars-CoV-2, le coronavirus responsable du Covid-19, en limitant la disponibilité de l’enzyme protéase dont le virus a besoin pour se répliquer.

«Si tout se passe bien et que nous appliquons la même vitesse que nous, et si les régulateurs font de même, et ils le sont, j’espère que (ce sera disponible) d’ici la fin de l’année», A déclaré Albert Bourla, PDG de Pfizer.

En limitant la capacité du coronavirus à s’auto-répliquer, le médicament serait théoriquement capable d’éviter les pires effets de Covid-19, la soi-disant « tempête de cytokines » qui submerge le système immunitaire du corps humain et conduit les gens aux soins intensifs. unité.

Avec un ennemi viral gravement affaibli, grâce au médicament Pfizer, le système immunitaire humain devrait être capable de lutter seul contre l’infection.

Selon Mikael Dolsten, directeur scientifique de Pfizer et président de la recherche, du développement et de la médecine dans le monde entier, le nouveau médicament pourrait être prescrit «Au premier signe d’infection, sans exiger que les patients soient hospitalisés ou en soins intensifs.»

Le seul médicament antiviral disponible actuellement autorisé pour traiter Covid-19 est le Remdesivir, mais celui-ci doit être administré par injection par un professionnel de la santé. Si le nouveau médicament oral de Pfizer obtenait une approbation réglementaire, il pourrait être administré dans la pharmacie locale d’un patient, libérant ainsi des ressources médicales et réduisant les visites à l’hôpital.

« Vous pourriez l’obtenir à la maison, et cela pourrait changer la donne, » Ajouta Bourla.

Le traitement oral peut également être efficace contre les mutations et variantes émergentes, bien que des tests supplémentaires soient nécessaires pour le prouver définitivement.

