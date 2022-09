Changeur de jeu – Kelowna Capital News

– Mots de Laura Goldstein Photographies de Lia Crowe

Vous pourriez avoir un aperçu fugace d’elle soulevant la poussière sur les routes secondaires de l’Okanagan sur sa moto Ninja ZX6R ou sa Harley Davidson Sportster 48.

Ou bien, découvrez ses pratiques de natation axées sur le sprint au centre de conditionnement physique H2O Adventure + de Kelowna, où sa haute performance est un concentré de force et de détermination inébranlable.

« Il a toujours été question de savoir jusqu’où je peux me pousser », admet Taylor Musseau, qui a mis la même intensité concentrée qui imprègne son dévouement dans le sport dans son éthique de travail et sa carrière en tant que directrice générale et associée chez MLA Okanagan.

Élevée à Kelowna, Taylor a gravi les échelons de l’immobilier il y a 12 ans en tant que jeune de 19 ans déterminée, s’immergeant dans tous les aspects de l’immobilier, de l’agent immobilier, de l’agent commercial et du stratège marketing à la spécialisation dans la gestion et la pré-construction projets pour commercialiser leurs fruits.

Après s’être fait les dents sur des projets à Toronto et dans la RGT pendant un an, elle a été embauchée par MLA Canada pour superviser l’exécution des ventes et du marketing de Caban by Cressey, un développement de condos et de maisons en rangée de six étages dans le cool Pandosy Village, Gyro Communauté en bord de mer sur le lac Okanagan à Kelowna. Les députés de l’Assemblée législative du Canada ont été tellement impressionnés par le fonceur qu’ils ont demandé à Taylor de diriger leur nouveau bureau de l’Okanagan il y a un an.

“C’est à Caban que j’ai commencé à travailler avec la marque MLA”, déclare Taylor. “J’adore travailler avec nos clients en pré-construction et en développement, dès les premières étapes de l’achat d’un terrain, déterminer leurs marchés cibles et les nuances de conception, les plans d’étage et même l’impact des commerces de détail environnants sur les résidents du condo. Tous ces détails importants, y compris la myriade d’autorisations nécessaires, ont généralement lieu dans un délai de 10 mois. C’est une planification holistique et il y a beaucoup de psychologie en jeu », explique-t-elle.

Taylor a non seulement l’intelligence et la volonté de réussir, mais faire partie de la génération du millénaire la place dans l’une des données démographiques à la croissance la plus rapide au Canada, selon le recensement de 2021 de Statistique Canada.

Et cela se traduit bien pour le marché immobilier de l’Okanagan, qui a explosé alors que de nombreux célibataires et jeunes familles réexaminent leurs objectifs à la suite de la pandémie de COVID-19. De nombreuses personnes qui travaillent maintenant à domicile voient la possibilité de quitter les grandes villes comme Vancouver et Toronto et de profiter d’un style de vie plus détendu dans un petit centre. Taylor est conscient des besoins de logement de ce groupe démographique et travaille avec les promoteurs pour être conscient de la durabilité, de la proximité des épiceries, des commerces de détail et des superbes installations de l’hôpital général de Kelowna, du nouveau centre des sciences de la santé du Collège Okanagan et, bien sûr, de l’aéroport international de Kelowna.

Mais ce mode de vie a un prix. Coïncidant avec l’augmentation du nombre de personnes migrant vers l’Okanagan, il y a une montée en flèche radicale des prix.

« Il y a normalement une augmentation de deux à trois pour cent des prix résidentiels chaque année », dit-elle. “Mais les prix de l’immobilier ont bondi de 30% au cours des deux dernières années.”

Connue comme la capitale du vin du Canada, l’Okanagan est la région viticole la plus prolifique du pays, attirant des amateurs de vin du monde entier.

“Il y a eu cet énorme changement dans l’Okanagan dans les industries du tourisme et de l’hôtellerie et, bien sûr, l’industrie technologique et cinématographique en plein essor ici qui attire les jeunes sur le marché du travail.”

Taylor est particulièrement enthousiasmé par le plan vert du conseil municipal pour la construction d’une tour de 46 étages au centre-ville de Kelowna. Ce sera le plus haut bâtiment à l’extérieur de la région métropolitaine de Vancouver, car il abritera le campus satellite ultramoderne de l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan.

« Jusqu’à récemment, nous avions rarement des studios locatifs de 312 pieds carrés plus abordables pour les étudiants de l’Okanagan », explique Taylor. «Les développeurs en font désormais partie intégrante de leur planification, avec les salles de sport, les installations et le stockage de vélos et de vélos électriques. Et les promoteurs intègrent également des espaces commerciaux au rez-de-chaussée qui attireront les futurs occupants avec un parking aux troisième et quatrième étages, plutôt qu’en sous-sol en raison de la nappe phréatique et des dépenses considérables pour creuser.

Elle dit également que MLA Canada travaille actuellement avec le groupe Arlington de Calgary sur VIVO, qui est situé à seulement cinq minutes à pied du nouveau campus proposé dans le quartier des brasseries artisanales du centre-ville. Destiné aux professionnels urbains et aux investisseurs, la date d’achèvement de VIVO est 2025. Commercialisé comme un « centre urbain où vivre, travailler, jouer, faire ses courses », il s’agit d’un énorme moteur économique pour la ville. « Et c’est à proximité des sentiers de randonnée, de course et de vélo du parc Knox Mountain et des sports nautiques sur le lac Okanagan », s’enthousiasme Taylor, notant également que Nolita, un autre projet au même endroit, arrive sur le marché cette année.

Ancienne championne de culturisme de compétition, qui fait partie du Okanagan Masters Swim Club à Kelowna et participe aux épreuves de natation de sprint sur courte distance, Taylor vit le style de vie qu’elle adopte dans sa vie professionnelle.

“Je suis dans la piscine à 5h30 tous les jours avant de commencer le travail et je suis super passionné par les deux !”

