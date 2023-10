« Changeur de jeu dans le domaine de la vitamine D en ce qui concerne le cancer »

Depuis plus de 100 ans, on pense que la lumière du soleil et la carence en vitamine D sont associées au risque de nombreux cancers mortels, notamment colorectal, de la prostate et du sein. Malgré cela, certains scientifiques doutent que ce nutriment ait réellement un effet bénéfique sur la réduction du risque de cancer, de la morbidité et de la mortalité. Ce scepticisme est renforcé par plusieurs essais contrôlés randomisés mettant en doute l’efficacité de ce nutriment.

Commentaire sur l’effet de la vitamine D sur le cancer

Cependant, dans un nouveau commentaire publié dans la revue

Il croit que les résultats du Kanno et coll. étude soutiennent l’ensemble important de preuves associées et d’études cliniques concluant que l’amélioration du statut en vitamine D grâce à une supplémentation en vitamine D peut être une stratégie efficace pour améliorer les résultats de survie des cancers, en particulier du tube digestif, y compris le cancer colorectal.

Facteurs influençant l’effet de la vitamine D sur le cancer

« Nous reconnaissons désormais qu’il existe diverses variables qui peuvent influencer la façon dont la vitamine D prévient le cancer et y répond. Par exemple, avoir un poids normal et prendre de la vitamine D améliore votre capacité à survivre au cancer. D’autres facteurs incluent la constitution génétique du patient et la manière dont il utilise et décompose la vitamine D », explique Holick, auteur correspondant de l’article.

L’étude de Kanno et. Al. donne un aperçu plus approfondi. Le gène p53 produit la protéine p53 pour empêcher les cellules de devenir malignes. Le cancer mute intelligemment ce gène et la protéine p53 mutée aide le cancer à se développer et à devenir immunisé contre le traitement anticancéreux. Kanno et. Al. ont découvert que les patients dont le système immunitaire est en état d’alerte et produit des anticorps pour contrôler la production et la libération de cette protéine p53 mutée étaient plus susceptibles, de plus de 2,5 fois, d’améliorer leurs chances de survivre au cancer s’ils prenaient également 2 000 UI de vitamine par jour. D3 par rapport aux patients qui présentaient des anticorps mais ne prenaient pas de supplémentation en vitamine D. Les patients qui n’ont pas produit d’anticorps n’ont bénéficié d’aucun bénéfice de survie en prenant le supplément de vitamine D. »

Orientations futures de la recherche

Holick estime qu’il serait intéressant de mener une analyse rétrospective des anticorps sériques p53 et de la présence immunohistochimique de p53 dans des échantillons histologiques de cancer du sein, de la prostate et d’autres études sur le cancer qui n’ont trouvé aucun avantage lorsqu’elles ont évalué l’impact potentiel de la supplémentation en vitamine D sur l’amélioration. survie au cancer.

Plus important encore, Holick estime que les futures études évaluant la supplémentation en vitamine D pour la prévention et l’amélioration des résultats du cancer devraient désormais inclure non seulement bon nombre des variables mentionnées ci-dessus, mais également inclure une mesure des anticorps p53 dans le sang et de la présence immunohistochimique de p53 dans les tissus cancéreux. des échantillons.

Posologie et implications

Selon Holick, il est important de reconnaître que la plupart des études qui ont montré que la supplémentation en vitamine D3 améliorait la survie au cancer fournissaient aux patients au moins 2 000 UI de vitamine D3. Cette quantité de vitamine D3 améliore considérablement le statut en vitamine D (concentration sérique de 25-hydroxyvitamine D) jusqu’à une concentration supérieure à 30 ng/mL. Cette quantité de vitamine D3 ne provoquerait aucune toxicité.

« Il est bien documenté que pour atteindre une concentration circulante de 25(OH)D supérieure à 30 ng/mL, il faut un apport en vitamine D d’au moins 2 000 UI par jour, une quantité qui ne peut être obtenue par l’alimentation seule mais qui nécessite de la vitamine D. supplémentation. Bien que la vitamine D soit la vitamine du soleil, vous ne pouvez pas obtenir suffisamment de vitamine D en vous exposant au soleil à moins d’exposer plus de 20 % de la surface de votre corps au soleil presque quotidiennement, comme le font les Massaï et les Hazda en Afrique équatoriale », a déclaré Holick.

Référence : « The Death D-Fying Vitamin D3 for Digestive Tract Cancers—The p53 Antibody Connection » par Michael F. Holick, 22 août 2023, Réseau JAMA ouvert.

DOI : 10.1001/jamanetworkopen.2023.28883