Changer votre style de vie personnel n’est qu’une petite partie de la résolution de la crise climatique

Des centaines de scientifiques réclamait des mesures immédiates et drastiques action réduire les émissions de gaz piégeant la chaleur dans un rapport majeur La semaine dernière.

L’objectif initial fixé dans l’historique Accord de Paris — limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius au-dessus des températures préindustrielles – s’estompe rapidement dans le rétroviseur. Le nouveau rapport, du Groupe d’experts intergouvernemental des Nations Unies sur l’évolution du climata tracé une feuille de route pour donner une dernière chance à la planète à 1,5 degrés.

Le GIEC a averti que les émissions de gaz tels que le dioxyde de carbone et méthane doivent culminer dès que possible – en 2025 au plus tard – puis chuter à la moitié de leurs niveaux actuels d’ici 2030 et tomber à zéro d’ici 2050. Cela signifie des changements drastiques dans tous les secteurs de la vie humaine, en particulier une transition rapide loin des combustibles fossiles, tels que le charbon et le pétrole, aux sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne.

Les conversations sur la réduction des émissions impliquent souvent un refrain familier: Que puis-je faire? Comment puis-je rendre mon mode de vie plus durable ?

La vérité est que seule une petite fraction de la feuille de route du GIEC implique que les individus modifient leurs comportements quotidiens. Certains changements de mode de vie pourraient être efficaces si les habitants des pays en développement les déployaient en masse – régime alimentaire, gaspillage alimentaire et choix de transport. Mais le rapport soulignait que les politiques gouvernementales et de meilleures pratiques commerciales étaient nécessaires pour changer le comportement humain à grande échelle.

« Les choix de style de vie et le comportement sont certainement importants. Mais tout n’est pas sous notre contrôle », a déclaré Edward Byers, chercheur sur l’énergie et le climat à l’Institut international d’analyse des systèmes appliqués et auteur principal du rapport du GIEC.

Vous pourriez remplacer votre énergivore par un véhicule électrique demain, a ajouté Byers, mais vous ne pourrez peut-être pas choisir si l’électricité de la nouvelle voiture provient d’une ferme solaire ou d’une centrale électrique au charbon.

Les « influenceurs » prennent des décisions quotidiennes avec de grandes implications en matière d’émissions

Pour les pays développés, comme les États-Unis, il existe des changements de style de vie simples qui réduiraient les émissions. Par exemple, cela pourrait faire une grande différence si les populations urbaines abandonnaient leurs voitures pour le vélo, la marche et les transports en commun.

Mais cela ne se produit que si les planificateurs et les promoteurs rendent les villes plus accessibles à pied en construisant des maisons à proximité des entreprises, en concevant des routes sûres pour les vélos et en planifiant des systèmes de transport en commun accessibles et bon marché.

C’est pourquoi Stephanie Roe, auteur principal du rapport du GIEC et climatologue au Fonds mondial pour la nature, considère l’action individuelle en termes d' »influenceurs ». Ces personnes ont le pouvoir de faire des choix à grande échelle en tant que professionnels – comme planifier des systèmes de transport en commun ou décider ce qu’une chaîne de restaurants fait avec sa nourriture supplémentaire – qui peuvent soit réduire considérablement les émissions, soit avoir des effets en cascade qui influencent le comportement des autres.

« Nous supposons souvent que ce sont ces décisions descendantes, soit du niveau fédéral ou de l’État, qui peuvent apporter ces changements. Mais souvent, ce sont en fait les actions des individus au sein de ces secteurs qui peuvent faire une grande différence », dit Roé.

« Si vous avez quelqu’un qui construit des maisons pour gagner sa vie, par exemple, ce promoteur ou ce constructeur peut choisir des pompes à chaleur plutôt que des chaudières, ou ils peuvent choisir des cuisinières à induction plutôt que des cuisinières à gaz », a-t-elle ajouté. « Ce genre de décisions, qui ne sont pas encore nécessairement facilitées ou incitées par la politique, sont prises sur une base individuelle. »

Le gaspillage alimentaire, qui libère puissant gaz méthane lorsqu’il se décompose, est un problème dont la solution peut incomber en grande partie aux consommateurs individuels. Le rapport du GIEC a révélé qu’en 2019, 61 % des déchets alimentaires dans le monde provenaient des ménages.

Pourtant, le rapport recommandait la création de campagnes d’éducation pour réduire le gaspillage alimentaire des ménages, des politiques visant à rendre les étiquettes de date de péremption plus claires et des emballages améliorés pour prolonger la durée de conservation.

« Une grande partie de la responsabilité de décarboniser les vies incombe aux grandes entreprises, aux industries et aux gouvernements pour établir les incitations et les cadres réglementaires appropriés », a déclaré Byers. Il y a « beaucoup de choses que le public peut faire dans ses choix quotidiens. Cela nécessite également une action centralisée et coordonnée, ainsi qu’une volonté politique ».