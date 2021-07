L’ancien président de la Chambre des communes, John Bercow, a défendu le député travailliste d’arrière-ban qui a été expulsé de la chambre pour avoir traité Boris Johnson de menteur.

M. Bercow a déclaré que Dawn Butler était en droit de prétendre que le Premier ministre avait menti – appelant à ce que les règles parlementaires «absurdes» soient modifiées afin que les députés puissent s’accuser mutuellement de mentir dans la chambre.

On a dit à Mme Butler de quitter les Communes pendant une journée la semaine dernière après avoir refusé de retirer son affirmation selon laquelle M. Johnson avait « menti à la Chambre et au pays encore et encore ».

Dans un document conjoint avec le député travailliste, Mme Butler et M. Bercow ont écrit: « La faiblesse flagrante du système est que quelqu’un qui ment à des dizaines de millions de citoyens sait qu’il est protégé par une règle ancienne. »

Ils ont dit Les temps: « Ils ne font face à aucune sanction. En revanche, un député qui a le courage de dire la vérité est jugé en disgrâce. C’est absurde.

Mme Butler a reçu l’ordre de quitter la Chambre pour le reste de la journée après avoir refusé à deux reprises de retirer ses propos, car cela enfreint l’étiquette parlementaire actuelle de traiter un autre membre de menteur.

Elle a souligné les affirmations contestées de M. Johnson – se référant à ses déclarations sur la croissance économique, les dépenses du NHS et les bourses des infirmières, avant d’ajouter: « Il est dangereux de mentir dans une pandémie. »

Comme expliqué sur le site Web du parlement britannique, un tel langage « enfreint les règles de politesse à la Chambre des communes » et peut conduire à demander à un membre de retirer ce qui a été dit ou de partir.

Dans une chambre où les députés doivent se référer les uns aux autres comme « l’honorable député », les accusations de tromperie délibérée et de malhonnêteté sont interdites.

De nombreux commentateurs de gauche et députés travaillistes, y compris le chef adjoint du parti, ont apporté leur soutien à Mme Butler après l’incident.

« Juste pour confirmer, Boris Johnson est un menteur, peu importe qui l’appelle menteur ou où ils l’appellent menteur », a déclaré Angela Rayner.