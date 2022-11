Changer les perspectives du cancer du poumon inopérable

Un autre traitement utilisé dans les premiers stades est l’utilisation de [local scopes to treat the tumor], comme la bronchoscopie navigationnelle. Pour ce traitement, nous prenons une caméra attachée à l’extrémité d’un cathéter et l’insérons dans la trachée ou la trachée du patient. Ensuite, soit à l’aide d’outils de guidage de haute technologie, soit combinés à un scanner, nous dirigeons le cathéter vers la tumeur. Cela se fait également avec une technologie robotique combinée à un scanner pour guider le cathéter vers la tumeur, suivi de micro-ondes pour tuer la tumeur ou pour injecter localement une chimiothérapie directement dans la tumeur. Des études sur des animaux sont en cours pour tester ce type de technique.

Il y a eu des progrès récents en chirurgie, de sorte que les personnes dont le cancer du poumon était autrefois considéré comme inopérable peuvent devenir opérables. Un facteur clé ici est la chirurgie robotique. Nous pouvons faire des incisions plus petites pour moins de stress sur le corps. La chirurgie robotique nous permet également de prélever moins de tissu pulmonaire pour retirer votre tumeur.

Il existe d’autres nouvelles technologies à l’horizon pour le traitement du cancer du poumon. L’un peut être une combinaison de la technologie chirurgicale robotique avec l’imagerie 3D et des affichages tête haute dans la salle d’opération pour guider soigneusement la chirurgie. J’utilise toujours cette comparaison : si votre enfant va au bal de promo, voulez-vous qu’il aille dans une Ford Taurus 1992 ou une Toyota Camry 2022 avec toutes les dernières innovations en matière de sécurité, telles que l’assistance aux angles morts, des airbags de tous les côtés et un caméra de recul ? Nous pouvons utiliser ces technologies pour augmenter considérablement la sécurité pendant la chirurgie.

Il y a un autre point qui est important pour la vue d’ensemble du traitement du cancer du poumon. Selon le rapport 2021 « State of Lung Cancer » de l’American Lung Association, plus de 20 % des patients diagnostiqués avec un cancer du poumon n’ont reçu aucun traitement. De plus, les patients noirs atteints d’un cancer du poumon sont 23 % moins susceptibles de recevoir un traitement chirurgical et 9 % moins susceptibles de recevoir un traitement par rapport aux patients blancs.

Avant de recevoir un traitement contre le cancer du poumon, il est préférable d’en discuter avec une équipe de médecins, y compris un chirurgien thoracique, car nous avons tellement d’options différentes pour combattre votre maladie.