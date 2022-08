Changer le but de Columbus Day – Shaw Local

Note de l’éditeur : Cette lettre est l’une des nombreuses partagées par des élèves d’une classe de Prairie Ridge High School à Crystal Lake.

Je vous écris pour vous informer que Columbus Day, qui tombe le lundi 10 octobre, devrait être remplacé par la Journée des peuples autochtones. Le Columbus Day ne devrait pas être célébré, car Christophe Colomb n’a pas “découvert” l’Amérique.

Selon un article de Business Insider, avant l’arrivée de Columbus en Amérique, il y avait “plus de 60 millions de populations indigènes” vivant dans les Amériques. L’article explique également comment plus de 100 ans plus tard, il n’y avait que 6 millions de personnes vivant dans les Amériques. De plus, Russel Means et Glenn Morris, deux dirigeants de l’American Indian Movement, expliquent comment, à l’arrivée de Christophe Colomb dans l’actuelle Haïti, les peuples autochtones l’ont immédiatement aidé et accueilli. Columbus a eu l’opportunité d’apprécier et d’embrasser cette gentillesse, mais a plutôt choisi de commencer à renommer leur terre, à massacrer leur peuple et à ruiner leurs sociétés.

Certaines personnes peuvent croire que Christophe Colomb devrait être célébré parce que son arrivée dans les Amériques a modernisé la société, mais les groupes autochtones vivant déjà dans les Amériques avaient des sociétés complexes et hautement fonctionnelles. Ces dirigeants de l’American Indian Movement continuent d’expliquer comment “l’hémisphère occidental était un paradis écologique et sanitaire virtuel avant 1492”. Cela prouve que les peuples autochtones vivant en Haïti d’aujourd’hui n’attendaient pas que quelqu’un vienne changer leurs systèmes et Culture.

Columbus Day devrait être changé en Journée des peuples autochtones.

Béatrice Nott

Lac de cristal