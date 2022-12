Changer la constitution ou faire face à un référendum sur l’indépendance de l’Alberta, déclare l’architecte de la loi sur la souveraineté

Le courant22:57Changer la constitution ou faire face à un référendum, dit l’architecte du projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta

La constitution du Canada n’est pas un document légitime et n’a pas protégé les intérêts de l’Alberta au sein de la fédération, dit l’un des architectes de cette la nouvelle Loi sur la souveraineté de la province .

« Je veux que la Constitution soit changée, sinon nous aurons un autre référendum », a déclaré Barry Cooper, faisant référence aux référendums sur l’indépendance du Québec dans le années 1980 et années 1990 .

Cooper est professeur de sciences politiques à l’Université de Calgary et l’un des auteurs d’un document d’orientation intitulé Free Alberta Strategy, considéré comme le modèle non officiel de l’Alberta Sovereignty Within a United Canada Act, également connu sous le nom de Sovereignty Act.

S’adressant à Matt Galloway sur Le courant Cooper a déclaré que le Canada est une fédération, mais n’a jamais agi en tant que telle.

“Il est temps de le changer, d’en faire une fédération”, a-t-il déclaré.

“Si le Canada ne veut pas faire cela, alors la seule alternative que nous ayons – pour défendre nos intérêts – est de s’assurer que le Canada négocie. Et cela signifie la menace de partir.”

L'Alberta adopte la Sovereignty Act et retire des pouvoirs étendus au cabinet L'Assemblée législative de l'Alberta a adopté la controversée Sovereignty Act de la première ministre Danielle Smith, mais pas avant d'avoir d'abord supprimé la disposition qui accordait au cabinet de Smith le pouvoir de contourner l'Assemblée législative et de réécrire les lois.

La Loi sur la souveraineté, projet de loi 1, donne à la première ministre Danielle Smith et à son cabinet le le pouvoir de redresser toute politique, loi ou programme fédéral que son cabinet juge préjudiciable à l’Alberta . C’était une pierre angulaire de la campagne de Smith, qui a pris le contrôle de la province en octobre après avoir remplacé Jason Kenney à la tête du Parti conservateur uni.

Sous sa forme proposée, le projet de loi a été critiqué comme anticonstitutionnel et antidémocratique tandis que le La chambre de commerce de Calgary a soulevé des inquiétudes que cela pourrait “entraver de nouveaux investissements… et créer des défis pour les entreprises pour attirer et retenir les talents”.

L’acte passé dans les premières heures de jeudi le matin après des ajustements qui ont supprimé les pouvoirs du Cabinet pour contourner la législature et réécrire les lois comme bon lui semble.

“Le projet de loi est essentiellement une annonce politique au reste du Canada selon laquelle nous n’allons plus être exploités. Et je pense que cela se fait attendre depuis longtemps”, a déclaré Cooper.

Si cet avertissement n’est pas pris en compte par le gouvernement fédéral, il a déclaré que les Albertains pourraient être confrontés à une question: “in or out?”

Si Ottawa n’est pas disposé à offrir une meilleure offre à l’Alberta, les Albertains pourraient être confrontés à la question de l’adhésion ou de la non-participation, a déclaré Barry Cooper. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

En quittant la fédération, il a dit que la province pourrait gérer son secteur de l’énergie et construire des pipelines sans interférence et pourrait cesser paiements de transfert au Québec et d’autres provinces à faible revenu.

Prenant la parole à l’Assemblée législative provinciale lors de la troisième lecture du projet de loi, Smith a déclaré qu’elle souhaitait réinitialiser les relations de l’Alberta avec le gouvernement fédéral.

“Ce n’est pas comme si Ottawa était un gouvernement national”, a déclaré Smith.

“La façon dont notre pays fonctionne est que nous sommes une fédération de juridictions souveraines et indépendantes. Ils sont l’un de ces signataires de la Constitution et le reste d’entre nous, en tant que signataires de la Constitution, avons le droit d’exercer nos pouvoirs souverains dans notre propre domaines de compétence ».

1 Albertain sur 3 pense qu’une législation est nécessaire : sondage

Selon un résultats du sondage publiés par Léger la semaine dernière 32 % des Albertains conviennent que la Sovereignty Act est nécessaire pour tenir tête au gouvernement fédéral.

Cooper a déclaré qu’il appartenait à Smith et à son équipe de direction d’obtenir plus de soutien pour l’idée, mais a ajouté que “si le Canada ne fait pas preuve de compréhension, alors son rejet de l’Alberta sera évident et les chiffres changeront”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les Albertains voteraient pour l’indépendance, il a répondu que “cela dépendrait de la stupidité du gouvernement du Canada, en rejetant cet appel plutôt modéré [the Sovereignty Act] changer les termes par lesquels l’Alberta a été exploitée.

Mercredi l’Assemblée des Premières Nations a demandé le retrait du projet de loi 1 affirmant qu’il enfreint les droits issus de traités.

La proposition a également fait l’objet de vives critiques dans les rangs du parti conservateur uni lui-même. Au cours de la campagne à la direction de Smith, Jason Kenney, alors premier ministre, l’a qualifiée de “risquée, dangereuse [and] à moitié cuit.” La ministre de l’Énergie de l’époque, Sonya Savage, a déclaré que cela nuisait autant à l’avenir de l’Alberta qu’elle pense que les politiques du premier ministre Justin Trudeau en ont fait au passé de la province.

Cooper a reconnu que les gens avaient des inquiétudes, mais a déclaré que “tout ce qu’Ottawa a fait à l’Alberta au cours de la dernière génération a nui à l’économie de la province”.

Trudeau dit qu'il «ne cherche pas à se battre» avec l'Alberta au sujet de la loi sur la souveraineté Le premier ministre Justin Trudeau prévoit de suivre l'évolution du projet de loi litigieux, mais affirme que son gouvernement se concentrera sur « la prestation pour les Albertains ».

« Collection légale irréfléchie de charabia » : Notley

La plupart des Albertains sont fiers d’être Canadiens et reconnaissent les avantages de faire partie du pays, a déclaré Rachel Notley, chef de l’opposition et du NPD de l’Alberta.

“Parfois, nous devons nous lever et élever la voix pour nous assurer que notre rôle dans [Canada] est bien établi. Mais je pense que dans l’ensemble, nous avons fait du bon travail sur ce front”, a-t-elle déclaré. Le courant.

“Barry Cooper et de nombreuses personnes qui soutiennent Danielle Smith parlent au nom d’une frange très extrême de la population albertaine”, a-t-elle déclaré.

Le courant a envoyé plusieurs demandes d’entretien à Smith, mais n’a pas reçu de réponse. Une demande d’interview de Tyler Shandro, le ministre de la Justice de l’Alberta responsable de la législation, a été refusée.

Notley a déclaré que la législation posait de nombreux problèmes et que son parti l’abandonnerait s’il remportait les prochaines élections provinciales en mai.

“C’est une collection juridique irréfléchie et irréfléchie de charabia”, a-t-elle déclaré.

“Cette loi ne crée rien d’autre que de l’incertitude – et par là-même : de l’incertitude économique – à un moment où les Albertains recherchent désespérément une reprise économique.”

La chef de l’opposition et chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, a qualifié le projet de loi de « recueil juridique irréfléchi et irréfléchi de charabia ». (La Presse Canadienne)

Notley a dit qu’il y a “absolument un argument pour donner à l’Alberta un plus grand contrôle sur son destin économique”, mais “ce projet de loi est complètement et entièrement déconnecté de cet objet”.

Même s’ils ne sont peut-être pas “d’accord sur tout”, Notley a déclaré que de nombreuses personnes à Ottawa et dans tout le Canada comprennent le rôle important et les contributions économiques de l’Alberta.

«Je crois que nous pouvons nous unir, relancer notre économie, défendre l’Alberta – obtenir une meilleure offre pour l’Alberta d’Ottawa, bien sûr, mais faites-le comme des adultes», a-t-elle déclaré.

“Allons en fait au point où nous commençons à travailler dur pour arriver à une solution stable et prévisible. Plutôt que de faire toutes ces choses performatives et d’être absolument loin d’être proches.”