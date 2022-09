Changer Healthcare, Ford, PayPal, Humana et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux mardi à midi.

Change Healthcare – Les actions de Change Healthcare ont bondi de 6,4% après qu’un juge fédéral a déclaré que UnitedHealth ne pouvait pas reprendre l’entreprise. UnitedHealth a glissé mardi aux nouvelles.

Ford – Les actions du géant de l’automobile ont chuté de 10,6% après que la société a déclaré aux investisseurs que ses coûts au troisième trimestre étaient de 1 milliard de dollars de plus que prévu en raison de l’inflation et de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Les opérations de Ford ont également été touchées par une grève des dockers au Royaume-Uni qui a débuté mardi.

Pay Pal – Le stock des paiements a chuté de 3,3 % après Susquehanna a rétrogradé PayPal de neutre à positif. Susquehanna a déclaré que la croissance de l’unité Braintree de PayPal est susceptible de nuire aux marges globales.

BioNTech, Moderna – Les actions des fabricants de vaccins ont rebondi après avoir chuté lundi, lorsque le président Joe Biden a fait un commentaire selon lequel la pandémie était terminée. BioNTech a augmenté de 1,2 % et Moderna de 3,4 %.

Humana – Les actions de la société de santé Humana ont gagné 1% et ont atteint un niveau record un jour après que la société a augmenté son conseils sur les bénéfices pour l’exercice. La société a également été mise à niveau par Morgan Stanley, qui a déclaré qu’elle pourrait être le meilleur régime de médicaments au détail pour Medicare Advantage.

Cognex – Les actions du fabricant de systèmes de vision industrielle Cognex ont bondi de près de 7% après que la société a relevé ses perspectives de revenus pour le trimestre en cours. La mise à jour des revenus intervient après que la société se soit remise plus rapidement que prévu d’un incendie chez l’un de ses principaux fabricants.

Oxford Industries – La société mère de Tommy Bahama et Lily Pulitzer a bondi de 6,8 % après avoir réalisé une acquisition de 270 millions de dollars qui augmentera ses bénéfices et relevé ses prévisions pour le troisième trimestre.

Olin – La société manufacturière a chuté de 4,6% après avoir publié ses prévisions d’EBITDA pour le troisième trimestre. Olin voit un BAIIA ajusté de 530 millions de dollars à 550 millions de dollars au troisième trimestre, en baisse d’environ 15 % par rapport au deuxième trimestre.

Apogee Enterprises – Le fabricant de matériaux de construction a rebondi de 5,5 % après que ses bénéfices aient dépassé les estimations des analystes et qu’il ait relevé ses prévisions financières.

Nike – Les actions du détaillant de vêtements de sport ont chuté d’environ 4% après que Barclays a rétrogradé le stock à un poids égal au surpoids. La société a souligné que la volatilité continue de Nike en Chine et l’érosion de la demande en Amérique du Nord et ailleurs pourraient peser sur les actions.

Western Digital – Les actions de Western Digital ont chuté de 2,4 %, atteignant un nouveau creux de 52 semaines, après que la Deutsche Bank a déclassé la société de stockage pour qu’elle ne s’achète plus, invoquant un ralentissement de la demande.

Wynn Resorts, Las Vegas Sands – Les actions de Casino ont été les plus performantes du S&P 500 mardi, avec Wynn Resorts progressant de 3,6% et Las Vegas Sands en hausse de 2%. Ils faisaient partie de seulement 15 actions de l’indice de marché plus large qui se négocient en territoire positif, selon FactSet.

MicroStrategy – Les actions de la société de logiciels MicroStrategy ont chuté de 4,6 % après que la société a annoncé qu’elle avait effectué son plus petit achat de Bitcoin en deux ans. La société a acheté 301 bitcoins pour environ 6 millions de dollars, selon un dossier déposé mardi.

General Motors – Les actions de GM ont chuté de 4% après que la société a annoncé son intention de vendre jusqu’à 175 000 véhicules électriques à la société de location de voitures Hertz jusqu’en 2027.

