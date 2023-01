Changer… Ce n’est pas qu’une question de volonté – Shaw Local

Le début d’une nouvelle année a tendance à susciter des pensées de changement. Nous considérons les changements physiques, mentaux, émotionnels et relationnels qui, nous l’espérons, mèneront à une vie plus heureuse, plus satisfaisante et plus stable. Nous aspirons à avoir plus d’énergie, un travail épanouissant et des relations plus saines.

“Début janvier, nous fixons des objectifs, élaborons des stratégies, surveillons les progrès, allons au gymnase et croisons les doigts pour que cette fois, cela fonctionne !” a déclaré le Dr Beth Plachetka, LCSW, EdD et propriétaire de Safe Harbor Counseling. « Le changement, cependant, exige de l’attention et de la pratique. Cela nous oblige à apprendre et à pratiquer de nouveaux comportements. Pourtant, nous nous retrouvons souvent confus et frustrés alors que nous continuons à faire des choses que nous ne voulons vraiment pas faire.

Le secret, selon le Dr Beth, est de comprendre que notre système nerveux autonome (ANS) interfère. «Parce qu’il est conçu pour nous maintenir en vie, une fois qu’un modèle a été développé pour assurer la sécurité, le modèle sert un service tacite de« sauvetage », rendant les habitudes plus difficiles à briser», a-t-elle déclaré. «Si nous subissons un traumatisme ou une menace réelle ou perçue pour la sécurité, l’ANS fait des heures supplémentaires. Nous développons des idées et des habitudes qui ne fonctionnent pas avec le temps.

Le véritable changement doit inclure le soutien de l’ANS. “Les thérapeutes et autres prestataires de soins de santé qui utilisent des techniques basées sur la théorie polyvagale constatent des changements plus importants chez leurs clients”, a déclaré le Dr Beth. “Au fur et à mesure que l’ANS développe la capacité d’identifier la différence entre le vrai et le faux danger, il se calme et accepte un changement sain.”

APPRENDRE ENCORE PLUS

Stephen Terrell, fondateur de l’Austin Attachment and Counseling Center pour les personnes et les familles aux prises avec les effets d’un traumatisme développemental, enseigne Transformer le cerveau basé sur l’expériencelequel fournit une instruction fondamentale basée sur la théorie soutenue par une application pratique, ainsi que des techniques que les thérapeutes peuvent utiliser pour faciliter le changement chez leurs clients. La série de formation commence en mars 2023 à Naperville, IL. Les informations peuvent être trouvées à www.austinattach.com . Le changement est vraiment plus que de la volonté !

Pour une consultation sur ce sujet et sur d’autres sujets, veuillez contacter :

Beth Plachetka, LCSW, EdD

Safe Harbor Counseling / Dr. Beth Speaks

76, rue Main Sud, bureau A

Sugar Grove, IL 60554

630-466-8657

safeharboril.com