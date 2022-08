Changements nécessaires pour approuver la clinique de la faune de Kelowna : personnel de la Ville

Les plans d’un centre de réhabilitation de la faune à Kelowna ne sont pas soutenus par le personnel de la ville.

Wild Things Rehabilitation Society propose le centre de propriété au 2605 O’Reilly Road, au sud-est de la ville.

Le site est actuellement zoné pour permettre une clinique vétérinaire comme usage secondaire. Cependant, un rapport du personnel présenté au conseil lundi (22 août) recommande de ne pas réduire la taille minimale des parcelles pour une clinique vétérinaire, comme l’a demandé le demandeur.

La taille, associée à la forme étroite de la propriété en question, n’atténuerait pas les risques pour les propriétés voisines associés à l’exploitation d’une importante clinique vétérinaire, indique le rapport.

Le bien se trouve également dans une zone écologiquement sensible et le personnel craint que le défrichage et la construction n’aient un impact négatif sur l’écologie du site.

Un rapport sur l’environnement réalisé par les propriétaires fonciers Trent et Maria Kitsch indique qu’une clinique animale pour les petits mammifères et les oiseaux serait un avantage pour l’écologie de la région. Kitsch est le fondateur de Saxx Underwear et le co-fondateur de Kitsch Wines et Doja Cannabis Company.

Une proposition du fondateur de Wild Things, Sydney Platz, indique que les oiseaux et les petits mammifères seraient réhabilités au centre, mais pas les rapaces ou les prédateurs.

