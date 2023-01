Changements d’entraîneurs en Ligue 1 : la saga se poursuit

Les périodes de mercato estival sont connues pour être les plus importantes pour la réorganisation des clubs de football. Toutefois, ces derniers prennent aussi certaines décisions en plein milieu de saison, dans une logique d’amélioration de leurs performances, notamment quand des résultats non satisfaisants s’enchaînent. L’une des décisions les plus fréquentes en pleine saison est le changement d’entraîneur. Et pour la saison 2022 – 2023, les dirigeants des clubs de Ligue 1 semblent s’être passé le mot ! Pour la première fois, près de la moitié des entraîneurs ont été remerciés avant la mi-saison.

L’ex-entraîneur de Lyon, Peter Bosz, premier coach limogé en Ligue 2022-2023

Lorsque le début de saison n'est pas prometteur comme le souhaitent les dirigeants, ils hésitent de moins en moins à taper du poing sur la table. Le football moderne est de plus en plus exigeant, à cause d'un public grandissant et des sommes d'argent faramineuses qui sont engagées. Dans un club de haut niveau comme l'Olympique Lyonnais (OL), il n'y a donc assurément pas le temps pour les approximations. Le technicien hollandais Peter Bosz a fait les frais de ce haut niveau d'exigence après une défaite de l'OL face à Lens (0-1) à l'occasion de la 10ème journée de Ligue 1, avec un bilan de seulement 4 victoires en 10 matches). Il a été remplacé dans la foulée par Laurent Blanc. Ce dernier s'attèle depuis lors à mettre en place sa vision du jeu.

6 autres entraîneurs limogés déjà limogés à la 15ème journée

Après que Peter Bosz ait ouvert le bal, plusieurs autres techniciens de L1 ont vu leurs clubs respectifs mettre un terme à leur contrat en tant qu’entraîneur. Alors même que seulement 15 journées avaient été jouées, notamment avant la coupe du monde Qatar 2022, 6 autres entraîneurs ont ainsi perdu leur poste.

Le mois d’octobre 2022 a été très actif en ce qui concerne le remplacement des entraîneurs de Ligue 1. Michel Der Zakarian (ex-Brest), Jean-Marc Furlan (ex-Auxerre), Oscar Garcia (ex-Reims), Olivier Dall’Oglio (ex-Montpellier) ont ainsi tous été remerciés après une succession de mauvais résultats. Le mois suivant, Bruno Irles (ex-Troyes) et Gérard Baticle (ex-Angers) ont également subi le même sort.

2 entraîneurs licenciés peu après la reprise post-coupe du monde

Les clubs de la L1, première division du championnat français de football, semblent sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la gestion des entraîneurs au cours de cette saison 2022-2023. Ainsi, peu après la Coupe du monde, l’année 2023 a démarré sur les mêmes principes que les semaines ayant précédé ce tournoi majeur. Lucien Favre (ex-Nice) et Julien Stéphan (ex-Strasbourg) ont ainsi été limogés coup sur coup, l’annonce officielle survenant pour l’un comme pour l’autre dans la journée du 09 janvier 2023.

Sur 20 clubs de Ligue 1, 09 ont déjà changé d’entraîneur au cours de cette saison 2022/23. Au vu des nombreux défis qui attendent encore plusieurs clubs, il y a fort à parier que les bancs de certains verront s’installer de nouveaux noms dans les prochaines semaines. Tous ces changements aboutiront-ils vraiment à des résultats positifs au terme de la saison ?