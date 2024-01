Changements d’entraîneur de l’Iowa, coordinateur offensif de l’Iowa, promotion de Seth Wallace Iowa, Phil Parker augmente l’Iowa, entraînement de l’Iowa,

Comme annoncé mardi après-midi par le département des sports de l’Iowa, plusieurs changements ont été apportés au personnel d’entraîneurs du football Hawkeye.

Le premier étant que l’entraîneur des secondeurs Seth Wallace a été nommé entraîneur-chef adjoint. Wallace continuera également d’entraîner les secondeurs. C’est la première fois sous Kirk Ferentz qu’un membre du staff a été nommé entraîneur-chef adjoint. Wallace entraîne les secondeurs de l’Iowa depuis 2016.

“Seth est un excellent entraîneur et constitue un atout pour notre équipe d’entraîneurs depuis de nombreuses années”, a déclaré Ferentz dans le communiqué. « Il travaille sans relâche pour faire de nos joueurs des hommes exceptionnels sur et en dehors du terrain. Je suis reconnaissant qu’il fasse partie de notre programme.

Depuis que Wallace fait partie du programme, il a entraîné certains des meilleurs secondeurs des Hawkeyes à travers Iowa City, y compris les All-Americans. Jack Campbell et Josey Jewell et secondeurs actuels Jay Higgins et Nick Jackson.

La promotion comprend une augmentation de salaire de 755 000 $ à 1 million de dollars par an.

“Pouvoir entraîner à l’Université de l’Iowa avec d’aussi grands joueurs, entraîneurs et membres du personnel est vraiment un honneur”, a déclaré Wallace. « L’Université de l’Iowa et ce programme de football sont tous deux très spéciaux pour moi. J’apprécie ce nouveau rôle élargi et j’ai hâte de préparer nos athlètes pour la saison à venir et au-delà.