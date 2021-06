Changements de verrouillage du 21 juin – Tout ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire à partir de demain après la prolongation de la feuille de route d’un mois

Les ESPOIRS d’un retour rapide à la normalité ont été amèrement anéantis ce mois-ci lorsque Boris Johnson a reporté la « Journée de la liberté » du 21 juin au 19 juillet.

Mais bien que peu de choses changeront dans la vie telle que nous la connaissons demain, il y a encore des changements qui se produiront.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

On a dit aux Britanniques qu’ils devraient attendre un peu plus longtemps avant que les restrictions de verrouillage ne soient levées

S’exprimant lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci, Boris Johnson a déclaré: « Cette ouverture au cours des trois dernières étapes s’est accompagnée de plus d’infections et de plus d’hospitalisations.

« Nous devons être clairs sur le fait que nous ne pouvons pas simplement éliminer Covid.

« Il faut apprendre à vivre avec.

Dans certaines régions, les tarifs de la variante Delta « doublent chaque semaine », a ajouté le Premier ministre.

« Nous pouvons donner au NHS quelques semaines de plus pour donner ces coups dans les bras de ceux qui en ont besoin et depuis aujourd’hui, je ne peux pas dire que nous avons satisfait à tous nos quatre tests pour passer à l’étape quatre le 21 juin », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’il est raisonnable d’attendre un peu plus longtemps. »

Des centaines de personnes se sont jointes à une manifestation à Londres contre le retard de la levée du verrouillage au début du mois

Au lieu de cela, l’examen reviendra avant le 19 juillet et les ministres décideront s’il faut aller de l’avant ou repousser cela.

Boris a déclaré que grâce au nombre croissant de cas – qui a augmenté aujourd’hui de 9 284 – les quatre tests pour assouplir davantage de règles n’ont pas été satisfaits.

Cela signifie que les gens devront continuer à porter des masques dans les magasins et les transports en commun un peu plus longtemps.

Et les copains ne pourront toujours se rencontrer qu’à l’intérieur par groupes de six – ou à l’extérieur par groupes de 30 pendant quelques semaines de plus.

Mais certains changements continueront d’aller de l’avant. Voici tout ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire à partir du 21 juin…

Vaccins

Le gouvernement a avancé son objectif du 31 juillet d’offrir une première dose de vaccin à tous les plus de 18 ans en Angleterre.

Au lieu de cela, il vise désormais à offrir à tous les adultes leur première dose du jab d’ici le 19 juillet.

Les ministres visent également à offrir à tous les plus de 40 ans éligibles en Angleterre leur deuxième dose d’ici le 19 juillet au plus tard.

Pour y parvenir, tous les plus de 40 ans se verront désormais proposer leur deuxième dose huit semaines après leur première – et non 12 semaines, comme c’est actuellement le cas.

Le gouvernement espère donner à tous les adultes leur premier jab d’ici le 19 juillet Crédit : PA

Mariages

Malgré le retard de la Journée de la liberté, le Premier ministre a annoncé que la limite d’invités au mariage serait levée à partir du 21 juin.

Les règles actuelles autorisent jusqu’à 30 personnes à assister aux mariages et aux cérémonies de partenariat civil.

Mais ce plafond sera supprimé à partir du 21 juin, les sites étant autorisés à choisir des numéros sûrs.

Les couples ayant des cérémonies sur des terres privées – par exemple, leurs jardins – peuvent avoir autant d’invités qu’ils le souhaitent, à condition de procéder à une évaluation des risques.

Le changement aligne les cérémonies de mariage sur les funérailles, pour lesquelles il n’y a déjà pas de plafond.

Les lieux de mariage seront autorisés à proposer des numéros sûrs à partir du 21 juin Crédit : Getty

se réveille

La limite de 30 personnes pour les événements commémoratifs comme les veillées sera levée en Angleterre demain.

Le nombre de personnes autorisées à assister dépendra plutôt du nombre de personnes qu’un lieu peut accueillir dans le cadre des règles de sécurité Covid.

Cela signifie que les veillées suivront désormais les mêmes règles de capacité que les funérailles.

Distanciation sociale

Les Britanniques ne pourront toujours se rencontrer que par groupes de six à l’intérieur.

Le Premier ministre a annoncé que des mesures de distanciation sociale limitant le nombre de personnes pouvant se réunir devraient rester en vigueur en Angleterre jusqu’au 19 juillet.

Cela signifie que la règle de six restera. Il limite les événements à l’intérieur à six personnes de jusqu’à six ménages, ou deux ménages de n’importe quelle taille.

La limite légale de 30 participants aux rassemblements en plein air restera également en vigueur dans le nouveau délai.

Les enfants de tout âge sont inclus dans l’effectif, mais les aidants professionnels ne le sont pas, tandis que les bulles de soutien ne comptent que pour un seul ménage.

La police peut sévir contre ceux qui bafouent les règles, notamment en infligeant des amendes pouvant aller jusqu’à 6 400 £ pour les récidivistes.

Les boites de nuit

Les boîtes de nuit se préparaient à accueillir les Britanniques à partir de demain et à rebondir après 15 mois de fermeture de Covid.

Mais le Premier ministre a annoncé que les restrictions de Covid ne seront complètement levées que le 19 juillet.

Cela est arrivé quelques jours après que les propriétaires de boîtes de nuit se soient engagés la semaine dernière à accueillir les fêtards indépendamment des règles gouvernementales.

Pendant ce temps, d’autres ont déclaré qu’ils étaient prêts à engager des poursuites.

Les clubs de strip-tease resteront également fermés.

Les discothèques resteront fermées à partir du 21 juin

Les foyers de soins

Le gouvernement a déclaré que les règles sur les visites à l’extérieur des maisons de soins seront assouplies en Angleterre à partir du 21 juin, malgré le retard de la feuille de route.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré: « L’obligation pour les résidents de s’isoler pendant 14 jours après les visites en dehors des maisons de soins sera également supprimée dans la plupart des cas. »

À partir du 21 juin, les résidents en soins n’auront plus à s’isoler après avoir passé du temps loin de chez eux avec leur famille et leurs amis, y compris les nuitées.

Les résidents n’auront pas non plus à s’isoler lors de leur première admission dans une maison – à moins qu’ils ne viennent d’être hospitalisés.

Au lieu de cela, ils passeront une série de tests au cours des deux premières semaines pour permettre une introduction « moins perturbatrice » à leur nouvelle maison.

Travail à domicile

Les conseils pour travailler à domicile dans la mesure du possible resteront demain.

Des millions d’employés pourraient également se voir accorder le droit « par défaut » de travailler à domicile dans le cadre de plans visant à rendre le travail plus flexible pour les employés.

Le gouvernement cherchera des moyens de donner aux travailleurs plus de droits pour demander un travail flexible, du travail à domicile ou des partages d’emploi dans des plans qui seront révélés plus tard cette année.

Des millions de personnes pourraient se voir accorder le droit «par défaut» de travailler à domicile à l’avenir dans le cadre de nouveaux plans

Cinémas & théâtres

Les théâtres et les cinémas continueront d’être limités à seulement 50 pour cent de leur capacité.

Le chanteur Frank Turner, qui a collecté des fonds pour les petites salles de concert en difficulté, a déclaré que le retard « ferait basculer certaines entreprises dans l’effondrement final ».

La productrice de théâtre Sonia Friedman a averti que « de nombreux moyens de subsistance sont sous la menace existentielle ».

JOURNÉE DE LA LIBERTÉ – DATES CLÉS 14 juin: Boris Johnson s’est adressé à la nation et a révélé son plan pour repousser la Journée de la liberté au 19 juillet

le 21 juin: La fin initiale du verrouillage selon la feuille de route du Premier ministre, qui a maintenant été retardée

5 juillet: Le PM exécutera la règle sur les données pour un examen de « clause de rupture » ​​de deux semaines. Si les hospitalisations n’ont pas augmenté de manière significative, les restrictions pourraient être assouplies tôt.

19 juillet: La nouvelle date de « Jour de la liberté » où toutes les règles restantes devraient être levées.

Vacances

Il n’y aura pas de grands vacances de groupe pour le mois prochain au moins, bien qu’il y ait un espoir que les Britanniques doublement vaccinés n’auront pas à s’isoler plus tard après des voyages à l’étranger.

Selon la feuille de route originale, le 21 juin aurait inclus le déverrouillage final de l’industrie du voyage en Angleterre, ainsi que la fin des limites de la distanciation sociale.

Cependant, cela aussi est maintenant disponible pour les semaines à venir.

Actuellement, il est légal de passer la nuit dans la même propriété que jusqu’à six personnes de ménages différents, ou un nombre illimité de personnes de deux ménages.

Ce plafond devait être supprimé, sans limite sur le nombre de personnes partageant une maison de vacances ensemble ou passant la nuit dans la maison de quelqu’un.

La limite restera désormais en place jusqu’en juillet au moins.

Boris Johnson a déclaré en février qu’il était « très optimiste » pour le 21 juin.

Le plafond des vacances en groupe devait être supprimé, sans limite sur le nombre de personnes passant la nuit ensemble

Boris Johnson a reporté la levée complète du verrouillage au 19 juillet