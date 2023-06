Changements de Fantasy Premier League: FPL lancera un NOUVEAU format pour la saison prochaine

La Fantasy Premier League (FPL) lancera un nouveau format de jeu pour la saison 2023/24, les détails exacts restant à révéler.

Parlant à SportsPro en direct à propos de l’activité de Fantasy Premier League, Alexandra Willis, directrice des médias numériques et du développement du public à la Premier League, a confirmé qu’en conjonction avec Fantasy et Fantasy Draft, il y aura un nouveau format dont les 11,4 millions de joueurs dans le monde pourront profiter au début de la prochaine saison.

« Il y a un nouveau format à venir pour le début de la saison prochaine, alors surveillez cet espace », a révélé Willis.

Quels sont les nouveaux changements à venir dans Fantasy Premier League ?

(Crédit image : futur)

Les détails sont limités pour le moment – mais les spéculations vont bon train sur le fait qu’il pourrait y avoir de nouveaux modes de jeu ou formats de ligue.

Lorsqu’on lui a demandé comment la Fantasy Premier League allait évoluer, soit par des adaptations dans les modes de jeu actuels proposés, soit avec quelque chose de tout nouveau, Willis a souligné le changement de marque FPL subi pour la campagne 2022/23, ainsi que le lancement de la ligue « Second Chance ». qui a permis aux joueurs de redémarrer leurs équipes à partir de zéro à partir de la semaine de jeu 17.

« J’ai mentionné le nouveau format que nous lançons pour la saison prochaine, ce qui est très excitant. Même pour cette saison, le jeu a subi une nouvelle image – nous avons lancé la ligue de la seconde chance qui a permis aux gens de revenir et d’avoir un redémarrage gratuit, ce qui était très populaire et probablement quelque chose que nous chercherons à répéter.

« Il y a beaucoup de commentaires de la communauté tout le temps sur de petites choses qui peuvent être améliorées et améliorées, et s’assurer que ces changements s’intègrent naturellement dans cette fenêtre de la semaine de match.

« Donc, vous êtes dans votre phase de construction, de préparation, d’excitation et vous choisissez vos équipes. Mais alors, comment cela agit-il comme un complément à la couverture en direct est quelque chose d’autre à explorer. Il y a toujours beaucoup à faire et nous construisons certainement à partir d’une position de force.

Bien qu’aucun détail spécifique sur le nouveau format n’ait été révélé, les joueurs FPL ont commencé à spéculer sur ce que le nouveau mode de jeu pourrait impliquer.

Avec deux modes de jeu actuellement proposés – Fantasy et Fantasy Draft, destinés en grande partie à un public américain – un troisième pourrait peut-être cibler des joueurs moins enclins à se plonger dans les détails du jeu semaine après semaine, préférant une façon plus décontractée de jouer. .

Un joueur a dit: « Je suppose qu’il s’agit d’une ligue Best Ball, où vous choisissez une plus grande équipe pour GW1 et ne faites aucun changement dans la saison, les meilleurs joueurs entrant automatiquement dans votre XI hebdomadaire.

« Ou une version adaptée où vous n’avez pas de transferts mais vous choisissez votre équipe chaque semaine dans une équipe plus grande. »