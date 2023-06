Changements de coordinateur offensif : les joueurs qui bénéficieront (et souffriront) des nouveaux appels de jeu

Plusieurs facteurs peuvent impacter la production de votre joueur de football préféré. Mais en dehors des blessures, rien ne peut affecter les totaux de métrage et de touché d’un joueur comme un changement de philosophie offensive. Il y a eu plusieurs changements au poste de coordinateur offensif cette intersaison et il est possible que de nombreux joueurs voient une augmentation de la production – ou une spirale descendante – en conséquence.

Alors que certains des mouvements continueront probablement à profiter aux joueurs vedettes, il y aura une nouvelle génération de nouvelles superstars qui émergeront grâce aux changements au niveau du coordinateur offensif.

CO 2022 : N / A

CO 2023 : Bill O’Brien

O’Brien a été avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de 2007 à 2011. Il est maintenant de retour en Nouvelle-Angleterre après avoir été coordinateur offensif de Nick Saban à l’Université de l’Alabama au cours des deux dernières saisons. Bien qu’aucune de ces saisons ne se soit terminée par un titre national, son attaque a récolté en moyenne 41,1 points par match la saison dernière, ce qui a placé l’Alabama quatrième parmi les 131 équipes FBS. Bill Belichick et les Patriots espèrent que O’Brien pourra aider à ressusciter l’attaque offensive de la Nouvelle-Angleterre.

La saison dernière, l’offensive des Patriots est apparue stagnante et plutôt décousue. L’une des raisons pour lesquelles la Nouvelle-Angleterre a terminé la saison 26e au total des verges est due à un manque de synchronisation avec l’appel du jeu. C’est l’une des plus grandes forces d’O’Brien. Une façon d’améliorer la synchronisation avec les appels de jeu consiste à marier le jeu de passe avec le jeu de course. O’Brien appellera plusieurs jeux de course sur 12 membres du personnel mettant en vedette zone divisée. Il reviendra deux ou trois jeux plus tard et utilisera le même mouvement de zone partagée à l’avant avec une alerte à une action de route verticale hors jeu si une sécurité tombe pour aider dans le jeu de course.

Mike Gesicki a été critiqué pour son blocage à Miami, mais si O’Brien l’utilise correctement, il sera un bout serré. En tant que bout serré mouvement / joker, il verra sa juste part de clichés en tant que receveur extérieur et dans la fente. Cela signifie qu’il sera chargé de bloquer les petits joueurs sur le périmètre, ce qui ne fera qu’améliorer le jeu de course. Avec Hunter Henry et Gesicki sur le terrain ensemble, Rhamondre Stevenson pourrait devenir extrêmement productif. Ne regardez pas maintenant, mais les Patriots ont suffisamment de talent pour faire une poussée en séries éliminatoires en 2023 tant que Mac Jones franchira la prochaine étape de son développement.

Stocker: Tyquan Thornton, Rhamondre Stevenson, Mike Gesicki

Stock épuisé : JuJu Smith-Schuster, Hunter Henry, DeVante Parker

CO 2022 : Scott Turner

CO 2023 : Eric Bieniemy

Les Washington Commanders ont terminé la saison 2022 8-8-1. Leur défense s’est classée dans le top 10 de chaque catégorie statistique majeure et a maintenu l’équipe dans plusieurs matchs tout au long de la saison. Malheureusement, l’infraction a continué à exploser, ce qui a incité les commandants à relever Turner de ses fonctions.

Après avoir terminé la saison 27e en verges par jeu, 29e en touchés au sol et 24e en points marqués, il reste à voir si le problème était le personnel ou le jeu. Étant donné que les commandants sont satisfaits de l’état du quart-arrière et du porteur de ballon, il semble que Washington espère qu’un changement de philosophie offensive fera toute la différence. En embauchant Bieniemy comme coordinateur offensif, les commandants s’appuieront sur l’un des esprits les plus innovants du football professionnel pour sortir l’offensive de la médiocrité.

Il va être difficile pour Bieniemy de renverser la vapeur sans amélioration du QB, de la ligne offensive et du running back. S’il le fait, il s’assurera d’utiliser des pièces polyvalentes qui fonctionnent ensemble pour créer une plus grande continuité offensive. Bieniemy comprend les groupes de personnel et comment des joueurs comme Antonio Gibson et Curtis Samuel peuvent être utilisés pour se compléter. Les deux joueurs sont extrêmement polyvalents et quelque peu interchangeables. Les deux ont de l’expérience au receveur et au porteur de ballon. Gibson est plus porteur de ballon que receveur, tandis que Samuel est plus receveur que porteur de ballon, mais les deux ont la capacité de contribuer à n’importe quel endroit.

En gardant Samuel et Gibson sur le terrain ensemble, Bieniemy peut utiliser des mouvements et des décalages pour obtenir des indicateurs de pré-instantané qui signalent la couverture de l’homme ou de la zone par la défense. Bieniemy a un plan de couverture homme et zone sur chaque jeu. L’utilisation de mouvements courts avec Samuel et Gibson lui permettra d’amener systématiquement les deux joueurs dans l’espace. Les Chiefs ont mené la ligue avec un taux de réussite de 50,4% en utilisant des quarts de travail et des mouvements la saison dernière, y compris les séries éliminatoires. Grâce à deux pièces d’échecs mobiles dans Samuel et Gibson, Bieniemy est sur le point d’avoir un succès similaire avec des changements et des mouvements à Washington.

Stocker: Curtis Samuel, Antonio Gibson, Jahan Dotson

Stock épuisé : Brian Robinson Jr., Terry McLaurin

CO 2022 : Justin Outten

CO 2023 : Sean Payton/Joe Lombardi

Une toute nouvelle équipe d’entraîneurs a pris le relais à Denver et le changement était indispensable. Les Broncos se sont classés derniers au classement offensif la saison dernière, car ils ont eu du mal à maintenir leurs entraînements. Bien qu’ils possèdent du talent en tant que receveur large, le quart-arrière Russell Wilson a semblé manquer de chimie avec ses receveurs tout au long de la saison. Ce qui a aidé Wilson à devenir un nom familier pendant son séjour à Seattle, c’est l’exercice de brouillage. Sa capacité à sortir de la poche, à diriger le trafic et à générer des jeux explosifs était sans pareille. Cependant, en 2022, les pièces qui semblaient relativement superficielles au cours des années passées n’étaient tout simplement plus acquises.

C’est là que Payton et Lombardi entrent en jeu. Payton et Lombardi vont faciliter la vie de Wilson et l’aider à retrouver la gloire en lui retirant le ballon des mains. Les verges faciles que Justin Herbert accumule tout au long d’un match se refléteront dans les statistiques de Wilson en 2023. Bien qu’Herbert ait tendance à recevoir des éloges pour avoir une mentalité de flingueur, il ne descend pas souvent verticalement sur le terrain. Herbert n’a récolté en moyenne que 7,2 verges par tentative, ce qui l’a placé 20e parmi tous les quarts qualifiés la saison dernière.

Les contrôles simples et les itinéraires d’angle que Lombardi a conçus pour Austin Ekeler iront probablement à Samaje Perine. Non seulement c’est un très bon bloqueur en pass pro, mais c’est aussi un receveur exceptionnel hors du champ arrière. En plus du jeu rapide qui devient de plus en plus un incontournable à Denver cette saison, recherchez Payton et Lombardi pour utiliser beaucoup de formations serrées en conjonction avec des concepts de maillage qui créent des sélections et des frottements naturels. Si Wilson a suffisamment de temps ou peut créer avec ses jambes et générer des jeux explosifs à partir de l’exercice de brouillage, il est fort probable que nous verrons Russ cuisiner, au lieu de regarder un Russ cuit en 2023.

Stocker: Russell Wilson, Samaje Périne, Jerry Jeudy

Stock épuisé: Courtland Sutton, Javonte Williams

(Photo : Scott Winters / Icône Sportswire via Getty Images)