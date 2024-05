Changements dans l’industrie du divertissement, la part de l’emploi dans le cinéma et la télévision à Los Angeles diminue

Mario Tama/Getty Images

Lors des grèves d’Hollywood en 2023, la part de l’emploi national dans le secteur du cinéma et de la télévision de la région de Los Angeles est tombée à 27 %, contre 35 % l’année précédente. La statistique est tirée d’une nouvelle étude, « Meurs un autre jour », partie 2 du rapport de l’Otis College sur l’économie créative. Il examine également l’évolution de la main-d’œuvre du divertissement, qui est devenue moins dépendante des activités traditionnelles du cinéma et de la télévision, ainsi que plus de cols blancs et de diversité raciale à l’ère du streaming.

La première partie de l’étude menée par Westwood Economics and Planning Associates, qui a également utilisé un titre de film pour son nom, « The Day After Tomorrow », a signalé une baisse de 17 % de l’emploi dans l’industrie du divertissement entre avril et octobre 2023 en raison de la WGA. et les grèves de SAG-AFTRA, aggravées par la contraction continue après Peak TV.

Le rapport de suivi (vous pouvez le lire dans son intégralité ici) se concentre sur les changements radicaux dans la composition de l’industrie du divertissement, l’industrie du cinéma et de la télévision représentant 52 % de l’industrie du divertissement du comté de Los Angeles, contre 64 % en 2013.

En conséquence, l’emploi a diminué de 9,1 % (12 900 emplois) entre 2013 et 2024 pour les industries traditionnelles du divertissement telles que le cinéma et la télévision, le son, la presse écrite et la radiodiffusion.

Parallèlement, les aspects de l’industrie du divertissement qui ont gagné 53 % en termes d’emploi, soit 28 000 emplois, au cours de la même période, dans les domaines suivants, comprennent les éditeurs de logiciels, le streaming multimédia, les arts du spectacle, les sports-spectacles et les industries connexes, ainsi que les artistes indépendants.

À mesure que l’industrie de la formation devient de plus en plus technologique, la part des travailleurs diplômés de l’université qu’elle emploie est passée de 46 % en 2000 à 68 % en 2022. La main-d’œuvre est également devenue plus diversifiée sur le plan racial. Pour la première fois, en 2022, la majorité des employés de LA Greater Entertainment n’étaient pas blancs, selon le rapport.

« Los Angeles est toujours le sommet de l’industrie du divertissement, mais l’industrie elle-même subit des changements qui ne se produisent qu’une fois par génération », a déclaré le Dr Patrick Adler, directeur de Westwood Economics and Planning Associates et professeur adjoint à l’Université de Hong Kong. Kong. « Elle est moins dépendante des studios de cinéma et de télévision, plus orientée vers la création de contenus en ligne, l’événementiel live et les jeux, et aussi beaucoup plus technique et managérial que jamais. Ce que signifie travailler à Hollywood est radicalement différent aujourd’hui de ce qu’il était il y a dix ans. »