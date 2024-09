Changements dans le casting de « Days Of Our Lives » à partir de septembre 2024 : 1 couple puissant de retour ! | Aketra Sevillian, Al Calderon, Alison Sweeney, AnnaLynne McCord, Arianne Zucker, Ashley Puzemis, Blake Berris, Brandon Beemer, Camila Banus, Cary Christopher, Casey Moss, Casting, Cherie Jimenez, Christy St. John, jours de nos vies, EG, Emily O’Brien, à feuilles persistantes, Gloria Loring, Jamie Martin Mann, John-Paul Lavoisier, Jonah Robinson, Julie Dove, Kennedy Garcia, Kristian Alfonso, Lamon Archey, Leo Howard, Louis Tomeo, Lucas Adams, Madelyn Kientz, Maggie Carney, Martha Madison, Matthew Ashford, Melissa Reeves, Nadia Bjorlin, Natasha Hall, Peter Porte, Peter Reckell, Sal Stowers, Serena Scott Thomas, diaporama, feuilletons, Stephen Schnetzer, Sydney K. Smith, Thaao Penghlis, Victoria Grace, Zach Chyz | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités