Changements dans l’actualité de Google au Canada : leçons à tirer

Les législateurs canadiens sont enfermés dans un différend avec les entreprises de technologie Internet au sujet d’une loi qui les obligerait à payer les éditeurs de nouvelles pour le contenu, des années après qu’une saga réglementaire similaire se soit déroulée en Australie.

Jeudi, Google a suivi Meta en annonçant son intention de bloquer les nouvelles pour les utilisateurs canadiens maintenant que la loi sur les nouvelles en ligne est devenue loi. Il devrait entrer en vigueur plus tard cette année.

Le porte-parole de Google, Zaitoon Murji, a déclaré à BNNBloomberg.ca dans un e-mail que la société avait pris la « décision extrêmement difficile » de supprimer les liens d’actualités canadiennes de ses plateformes de recherche, Google News et Google Discover, qualifiant ses problèmes avec la législation de « inapplicables » et peu susceptibles d’être résolu par la réglementation.

« Nous sommes déçus d’en arriver là », a déclaré Murji. « Aucune de nos suggestions de modification de C-18 n’a été acceptée. »

Après la décision de Google jeudi, le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a envoyé une déclaration écrite qualifiant les décisions des entreprises de « profondément irresponsables et déconnectées… surtout quand elles font des milliards de dollars aux utilisateurs canadiens » avec la publicité.

L’expérience réglementaire australienne – la première du genre au monde – a également connu un début difficile, mais elle a depuis vu les entreprises technologiques, les éditeurs de presse et le gouvernement atteindre un terrain d’entente.

Le Canada peut tirer des leçons de l’histoire de l’Australie, mais les experts qui ont parlé avec BNNBloomberg.ca ont averti que des réalités économiques, politiques et géographiques différentes pourraient conduire à un résultat différent.

QUE S’EST-IL PASSE EN AUSTRALIE ?

En Australie et au Canada, les gouvernements ont introduit une législation visant à forcer les entreprises de technologie en ligne comme Google et la société mère de Facebook, Meta, à conclure des accords pour payer les producteurs de nouvelles pour le contenu partagé sur leurs plateformes.

Les entreprises technologiques se sont opposées aux lois dans les deux cas.

Rob Nicholls, professeur agrégé de réglementation et de gouvernance à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a expliqué dans un e-mail qu’en Australie, Meta et Google menaçaient de quitter le pays si la loi entrait en vigueur.

Google « n’a pas radicalement modifié ses politiques locales », a-t-il déclaré, mais il suit désormais un calendrier de produits différent de celui des États-Unis.

Facebook a temporairement coupé l’accès aux actualités en 2021 en réponse à la législation. Nicholls a noté qu’il bloquait également l’accès à d’autres pages telles que les services de santé et les organisations caritatives, ce qui a incité le département australien de la santé à menacer de retirer la publicité – une idée lancée sur Twitter par le législateur canadien Anthony Housefather en réponse aux derniers mouvements de Meta ici.

Après une semaine, Facebook et Google ont entamé des négociations avec des entreprises de presse en Australie et depuis lors, la loi n’a jamais dû être appliquée.

Le gouvernement australien a depuis déclaré son code de négociation des médias d’information « un succès à ce jour » dans un examen de décembre 2022 de sa première année en vigueur, soulignant plus de 30 accords commerciaux entre des entreprises technologiques et des producteurs d’informations.

Nicholls a déclaré que les revenus annuels de la loi étaient estimés à 150 millions de dollars australiens – bien que cela soit inférieur à ce que souhaitaient les entreprises des médias. Des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que les petits points de vente ont été exclus de la réception de fonds.

CE QUI A CHANGÉ : LA GÉOGRAPHIE, LES FINANCES ET LE PASSAGE DU TEMPS

Nicholls a déclaré que la géographie – la proximité entre le Canada et d’autres marchés – est une différence majeure par rapport au contexte australien.

« L’Australie est loin des autres opérations de Meta et de Google – il n’y a pas de frontière terrestre avec le sud », a-t-il déclaré.

Gavin Adamson, professeur agrégé en journalisme numérique à l’Université métropolitaine de Toronto, a également déclaré que la proximité du Canada avec les États-Unis « ajoute une complication », car les entreprises technologiques « ne voudraient pas être en mesure d’entamer des négociations pour payer les agences de presse dans un pays ». avec un réseau médiatique beaucoup plus vaste.

Michael Geist, titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit d’Internet et du commerce électronique à l’Université d’Ottawa, a déclaré qu’un autre facteur qui a changé par rapport au contexte australien est la situation financière dans laquelle se trouvent actuellement les entreprises technologiques. Meta s’est concentré sur la réduction des coûts dans son « année d’efficacité », et il peut être « moins disposé à faire de gros chèques qui ne donnent pas beaucoup de valeur à l’entreprise ». Google a également procédé à des suppressions d’emplois cette année face à des vents contraires similaires dans l’industrie technologique.

Il y a aussi une légère différence entre les deux lois. En Australie, le gouvernement a davantage son mot à dire sur les personnes auxquelles la loi s’appliquerait, et au Canada, le CRTC prend la décision finale, ce qui inquiète les entreprises au sujet du processus, a ajouté Geist.

La réglementation est la dernière option pour trouver un terrain d’entente, a déclaré Geist, mais Meta et Google ont tous deux déclaré qu’ils ne pensaient pas que des modifications réglementaires suffiraient à stopper leurs plans.

Google a déclaré qu’il n’avait pas reçu l’assurance du gouvernement que ses principales préoccupations – paiement forcé pour les liens et « responsabilité financière non plafonnée » – seraient résolues.

GOUVERNEMENTS VS BIG TECH

Au-delà de la question du soutien aux producteurs d’informations, la situation met également en évidence la difficulté que rencontrent les gouvernements lorsqu’il s’agit de régner sur de puissantes grandes entreprises technologiques.

Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a invoqué cette dynamique dans une déclaration à BNNBloomberg.ca jeudi.

« La loi sur les nouvelles en ligne uniformise les règles du jeu en mettant le pouvoir des grandes technologies sous contrôle », a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail.

«Les grandes technologies préféreraient dépenser de l’argent pour changer leurs plateformes afin d’empêcher les Canadiens d’accéder à des nouvelles locales de bonne qualité au lieu de payer leur juste part aux organes de presse.»

Les entreprises et le gouvernement canadien ont tous deux beaucoup à faire en matière de loi, a déclaré Geist.

Pour Meta, c’est une opportunité d’envoyer un signal aux autres gouvernements sur les réglementations qu’ils toléreront, et c’est l’une des raisons pour lesquelles Geist ne pense pas que Meta reculera devant ses menaces.

« Ils perdraient vraiment à peu près toute crédibilité auprès des autres pays à ce stade s’ils s’éloignaient », a-t-il déclaré.

La décision de Meta était prévisible, a expliqué Geist, car la société menaçait depuis longtemps de supprimer les liens à la lumière de la loi en cours. Mais « la réponse de Google a toujours été plus incertaine », a-t-il écrit dans un article de blog jeudi, car « elle valorise les nouvelles d’une manière que Meta ne fait pas ».

« Meta a souligné des données démontrant que les actualités contribuaient peu aux flux d’actualités des utilisateurs et qu’elles étaient hautement substituables. En revanche, les résultats de recherche Google sont son pain et son beurre et la suppression des résultats d’actualités canadiennes rend son produit phare indéniablement pire », a écrit Geist.

« Cela présentait sûrement un choix malvenu dans les deux cas : accepter une législation défectueuse qui crée un dangereux précédent sur le paiement des liens ou diminue sciemment la valeur de son propre service. »

Le gouvernement libéral fédéral s’est « reculé dans un coin » avec son positionnement sur la loi, a-t-il noté dans l’entrevue de lundi, parce qu’il est allé de l’avant avec son plan malgré d’autres options pour aider le secteur de l’information. Si les géants de la technologie tirent des nouvelles, les éditeurs de nouvelles subiraient un coup financier important, a-t-il ajouté.

« Leurs mesures politiques et la propre crédibilité du gouvernement à ce sujet sont en jeu », a-t-il déclaré par téléphone.

Adamson a souligné l’augmentation des « mauvaises relations publiques » en ce qui concerne la citoyenneté d’entreprise des entreprises technologiques, et a déclaré que les entreprises « doivent voir les avantages d’une démocratie forte et, avec cela, un écosystème médiatique sain ».

« Cela inclut un peu de coup financier, mais cela améliore également vos perspectives financières du point de vue de la gouvernance sociale », a-t-il déclaré à BNNBloomberg.ca dans un courriel. « Si j’étais le gouvernement, je continuerais à souligner ce point. »

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Rodriguez a déclaré aux médias cette semaine que le gouvernement offrirait un soutien non spécifié aux producteurs de nouvelles si Meta et Google bloquaient les nouvelles locales. Le gouvernement a déclaré jeudi qu’il travaillait avec Google pour clarifier ses prochaines étapes.

Le porte-parole de Google, Murji, a déclaré que l’entreprise était «préoccupée» par la façon dont la loi pourrait réduire l’accès aux nouvelles au Canada et qu’elle prévoyait de participer au processus de réglementation.

« Nous espérons que le gouvernement sera en mesure de tracer une voie viable », a déclaré Murji.

Nicholls a déclaré que les menaces de Meta et de Google sont «crédibles» et que les deux sociétés pourraient raisonnablement donner suite.

Adamson a déclaré qu’il s’attend à une « impasse politique » entre les entreprises et le gouvernement dans un avenir rapproché.

« Je serais toujours surpris de voir Alphabet et Meta quitter complètement le Canada en ce qui concerne le contenu des nouvelles sur leurs plateformes, mais c’est difficile à savoir », a-t-il déclaré.

Geist, quant à lui, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec ceux qui considèrent les menaces répétées de Meta de tirer des nouvelles comme un bluff.

« Une partie de leur objectif pourrait maintenant être de faire comprendre que ce n’était pas un bluff », a déclaré Geist.

Si les nouvelles sont tirées des plateformes en ligne au Canada, il a déclaré que les défenseurs pourraient cesser de pousser le modèle australien pour faire payer la technologie pour les nouvelles, et le Canada pourrait devenir un récit édifiant sur ce qui peut mal tourner.

« Nous pouvons nous retrouver avec d’autres disant » Ne soyez pas comme le Canada « , où vous trouvez que les principaux réseaux sociaux coupent les nouvelles à l’intérieur du pays. »