Changements aux réunions de West Kelowna visant à encourager un plus grand engagement du public

Le conseil de West Kelowna apporte des modifications à son calendrier de réunions dans le cadre d’un effort visant à attirer davantage l’engagement du public.

Actuellement, le conseil se réunit tous les deuxièmes (13h30) et quatrièmes mardis (18h00). Lors de sa réunion du 22 novembre, le conseil a voté pour déplacer la deuxième réunion du mardi à 15 h 30 et maintenir la quatrième réunion du mardi à 18 h.

Com. Stephen Johnston a déclaré qu’il n’était pas sûr que des changements encouragent davantage de personnes à assister aux réunions.

“J’espère que nous pourrons apporter des changements qui permettront aux gens de s’engager”, a-t-il déclaré.

Com. Garrett Millsap a demandé à ses collègues d’envisager de tenir des audiences publiques dans le cadre des réunions de l’après-midi. Généralement, les audiences publiques ont lieu en même temps que les réunions du conseil en soirée.

“Pour voir si nous pouvions attirer davantage l’attention sur la réunion précédente”, a ajouté Millsap. “Cela pourrait raccourcir ces réunions de 18 heures pour les autres membres de la communauté.”

Le directeur général, Paul Gipps, a mis en garde le conseil contre la tenue d’audiences publiques lors d’une réunion en après-midi.

“L’une des choses que je détesterais voir porter par le conseil, c’est leur décision de tenir une audience publique de quelque conséquence que ce soit, puis de dire que nous (le public) n’avons pas eu l’occasion de participer correctement.”

Gipps a ajouté que la plupart des municipalités tiennent des audiences publiques le soir.

«Nous ne courons que ce que nous pensons être très sans conséquence l’après-midi. Où nous n’avons probablement rien entendu et nous n’attendons rien.

La seule conseillère à avoir voté contre le changement a été Carol Zanon, qui a souligné qu’une réunion à 15 h 30 interférera avec les horaires de nombreuses personnes.

“Parce que ça dépasse l’heure du dîner”, a-t-elle dit. “Beaucoup de gens ne pourront pas y assister.”

Les modifications au règlement des réunions du conseil devront être annoncées afin que le public puisse faire des commentaires.

Le Conseil examinera les changements en novembre 2023.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Conseil municipalVille de West Kelowna