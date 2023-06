Changements à venir sur votre iPhone cet automne via iOS 17

Le PDG d’Apple, Tim Cook, prend la parole avant le début de l’Apple Worldwide Developers Conference à son siège le 05 juin 2023 à Cupertino, en Californie. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a lancé la conférence annuelle des développeurs WWDC23. Justin Sullivan | Getty Images

Lors de sa conférence annuelle des développeurs lundi, Pomme a fait ses débuts iOS 17 et la multitude de mises à jour qu’il apportera aux iPhones partout dans le monde plus tard cette année. La société a dévoilé des changements dans la façon dont les appels entrants apparaissent, de nouvelles fonctionnalités de messagerie dans l’application et même un mode « veille ». Le nouveau système d’exploitation introduit lors de la WWDC 2023 sera compatible avec l’iPhone XR et les appareils ultérieurs, et sera déployé vers septembre. Voici les faits saillants – et pour le blog en direct de CNBC sur l’ensemble de l’événement, cliquez ici.

Cartes de contact et messagerie vocale vidéo

Avec iOS 17, les utilisateurs pourront choisir comment leurs cartes de contact apparaissent, y compris ce qui apparaît lorsqu’ils passent un appel vers un autre iPhone. Ils peuvent mettre à jour leur image, qu’il s’agisse d’une photo ou d’un Memoji, ainsi que son filtre et la couleur et la police de leur nom. Si vous n’êtes pas fan des messages vocaux, Apple a de bonnes nouvelles. La transcription en direct sera disponible pour les messages vocaux téléphoniques afin que les utilisateurs n’aient pas à écouter pour recevoir le message. Et comme c’est en temps réel, si quelque chose est important, vous pouvez « prendre l’appel pour leur parler sur-le-champ », a déclaré Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, sur le livestream. Un autre grand changement est que la messagerie vocale arrive également sur FaceTime, afin que les utilisateurs puissent laisser des enregistrements vidéo à leurs amis et à leur famille.

Hacks de discussion de groupe et transcription de notes vocales

Autocollants pomme Source : Pomme

Si vous êtes le flocon notoire dans les discussions de groupe, iOS 17 a une fonctionnalité importante pour vous. C’est une flèche « de rattrapage » dans le coin supérieur droit de la fenêtre de messagerie qui vous permet de passer au message que vous avez lu le plus récemment, même si c’était la semaine dernière. Vous pouvez désormais aller au-delà des emoji normaux et utiliser vos propres photos pour créer des réactions, y compris des autocollants animés de Live Photos. Les utilisateurs peuvent également réagir avec des autocollants dans des applications tierces, a annoncé Apple. La société a également déclaré que la dictée et la correction automatique utiliseront désormais des modèles de langage basés sur des transformateurs pour la reconnaissance et la prédiction de la parole, pour une meilleure précision et efficacité. Si la fonctionnalité se trompe, il est désormais plus facile de revenir à votre texte d’origine, a déclaré Apple, et les prédictions en ligne seront plus personnalisées : utilisez simplement la barre d’espace pour accepter une suggestion. Pour ceux qui aiment trop partager les messages vocaux, iOS 17 propose des transcriptions automatiques.

Airdrop fait peau neuve, tout comme le partage de position

Chute de nom de pomme Source : Pomme

La messagerie offre désormais une fonctionnalité de partage de position dans l’application, vous n’avez donc pas à cliquer sur une conversation pour afficher la position partagée d’un contact, et il existe également une fonction d’enregistrement pour que vous puissiez voir quand quelqu’un est rentré chez lui en toute sécurité. Si vous ne vous dirigez pas vers votre emplacement, votre iPhone vous demandera de vous enregistrer et vous permettra d’ajouter une heure à votre arrivée prévue. Si vous ne répondez pas, il peut partager votre emplacement et l’état de la batterie avec le contact que vous avez choisi. Apple a déclaré que toutes ces informations sont cryptées de bout en bout. La société a également révélé des mises à jour d’Airdrop, notamment « Namedrop ». La fonctionnalité vous permet de rapprocher votre appareil de l’iPhone ou de l’Apple Watch d’une autre personne et de partager des informations de contact, en spécifiant lequel de vos numéros de téléphone ou adresses e-mail vous souhaitez transmettre. Si vous aimez montrer toutes ces photos de vacances, iOS 17 vous permettra de continuer à partager même lorsque vous quittez la gamme Airdrop et sans perte de qualité.

La journalisation arrive sur iPhone, en dehors de l’application Notes

Les utilisateurs expérimentés de l’application Notes disposent désormais d’un nouvel outil. Journal utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour « inspirer votre écriture » via des suggestions personnalisées de votre application Photos. Supposons que vous ayez pris des vacances à la plage d’une semaine avec votre famille : le journal peut afficher où vous êtes allé, vos chansons préférées du voyage et les photos que vous avez prises, ainsi qu’une invite d’écriture pour que vous réfléchissiez aux faits saillants. Les utilisateurs peuvent programmer des invites de journalisation pour une certaine heure de la journée, et le contenu de l’application est crypté afin que « personne d’autre que vous ne puisse y accéder, pas même Apple », a déclaré Adeeti Ullal, responsable technique senior, lors de l’événement.

Mode veille

Veille Apple Source : Pomme