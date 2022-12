Changements à venir au projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta après des inquiétudes concernant les pouvoirs accordés au cabinet

Le gouvernement de l’Alberta élabore des changements qui seront débattus la semaine prochaine pour annuler la section d’un projet de loi qui donne au cabinet le pouvoir absolu de réécrire les lois à huis clos sans l’approbation de la législature, a déclaré samedi le premier ministre de la province.

Danielle Smith a déclaré à son émission de radio Corus que son projet de loi sur la souveraineté n’était jamais censé donner au Cabinet un pouvoir aussi étendu, ajoutant que son gouvernement voulait qu’il soit clair dans la loi que ce n’était pas le cas.

“Vous ne faites jamais les choses à 100% tout le temps”, a déclaré Smith à ses auditeurs de radio.

“Je pense qu’il y a une certaine confusion à ce sujet, nous travaillons donc sur des amendements pour que ce soit clair.”

Le projet de loi, présenté mardi par Smith en tant que législation phare de sa nouvelle administration, a fait l’objet d’une condamnation généralisée pour lui avoir accordé, à elle et à son cabinet, le pouvoir étendu de redresser toute politique, loi ou programme fédéral jugé nuisible à l’Alberta.

Les critiques disent qu’un tel pouvoir exercé en secret sans contrôle législatif est une menace pour les freins et contrepoids qui sous-tendent une démocratie saine.

Pendant des jours après que Smith a présenté le projet de loi, elle et les membres de son cabinet ont rejeté les accusations, y compris des juristes et des constitutionnalistes, selon lesquelles le projet de loi accordait un pouvoir incontrôlé.

Jeudi après-midi à l’Assemblée législative, Smith a accusé l’opposition NPD de semer la peur “que cette loi donne en quelque sorte le pouvoir au cabinet de modifier unilatéralement la législation à huis clos malgré le fait que ce n’est pas le cas”.

Ottawa doit rester dans sa propre voie, déclare la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith “Nous sommes dûment élus et je pense que c’est le travail de chaque membre élu de s’assurer qu’il adopte une législation légitime”, a déclaré la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, lorsqu’on lui a demandé si son gouvernement s’égarait dans la compétence du pouvoir judiciaire pour déterminer la constitutionnalité.

Mais Smith admettait des problèmes vendredi après-midi, disant que des modifications à CBC News Network pourraient être nécessaires. Samedi matin, elle a reconnu que des changements étaient en cours.

“Il y a une certaine inquiétude en ce moment que [the bill] est écrit d’une manière qui suggère que nous [cabinet] serait en mesure de modifier unilatéralement les statuts – et nous ne sommes pas en mesure de le faire », a-t-elle déclaré à son émission de radio.

« En cas de modification des statuts [under the bill]il doit revenir à la législature, donc nous travaillons pour nous assurer que cela soit clarifié.”

Smith a déclaré que ces questions seraient débattues et traitées la semaine prochaine, ajoutant qu’elle adoptait ce qu’elle a décrit comme une approche “impartiale”.

“Si nous avons causé une certaine confusion par une formulation maladroite, nettoyons-la et pourrons ensuite parler des problèmes plus importants”, a-t-elle déclaré.

Réaction à d’éventuelles modifications

Le politologue Duane Bratt a déclaré que l’amendement du projet de loi visant à supprimer les pouvoirs étendus du cabinet était une étape positive.

Mais Bratt a déclaré que le changement n’est pas un ajustement, que le projet de loi est devenu un gâchis déroutant, que Smith ne semblait pas comprendre la législation qu’elle présentait et que toute l’affaire soulève des questions plus importantes sur la compétence de Smith dans le poste le plus élevé.

“Comment cela est-il arrivé dans le projet de loi en premier lieu?” a déclaré Bratt, qui enseigne à l’Université Mount Royal de Calgary.

“Ne l’auraient-ils pas lu? N’auraient-ils pas remarqué cela? C’est dommageable de devoir revenir en arrière. Ce sont des renversements majeurs de son projet de loi. [No matter] celui qui l’a écrit, à la fin de la journée, son nom y est attaché. C’est elle qui a présenté le projet de loi. Elle doit porter ça.”

Le projet de loi, maintenant en deuxième lecture, a également suscité des inquiétudes concernant la disposition qui accorde au Cabinet le pouvoir d’ordonner aux entités légiférées ou financées par la province de rejeter les lois fédérales si le Cabinet juge qu’Ottawa cause du tort.

Ces entités comprennent les municipalités, les corps policiers, les régions sanitaires, les établissements postsecondaires et les commissions scolaires.

Lors d’une entrevue vendredi sur CBC News Network, le maire de Calgary, Jyoti Gondek, a déclaré que la disposition obligeant les municipalités à rejeter les lois fédérales est “un scénario dangereux” pour les municipalités qui dépendent à la fois du financement fédéral et provincial.

“S’ils nous dirigent d’une manière – prenons un exemple – qui dit que vous ne pouvez pas accepter de financement fédéral directement, qu’est-ce que cela fait à notre stratégie de logement abordable?” dit Gondek.

“Peu importe comment vous tranchez cela, il sera vraiment difficile pour les municipalités de gouverner et de servir leur population.”

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, s’inquiète de l’impact du projet de loi sur la souveraineté sur le fonctionnement des municipalités. (Mike Symington/CBC)

Gondek a critiqué le caucus du Parti conservateur uni de Smith pour ne pas avoir contesté le projet de loi, en particulier les quatre ministres du Cabinet qui ont sonné l’alarme sur le projet de loi sur la souveraineté de Smith dans la course à la direction qui a placé Smith au fauteuil du premier ministre pour maintenant le soutenir.

“La faiblesse dont font preuve les députés en ce moment, qui savent que cette loi n’est pas bonne, va nous coûter cher s’ils ne disent pas : “Nous devons arrêter ça”, a déclaré Gondek.

Les dirigeants autochtones ont critiqué le projet de loi comme un piétinement brutal des droits issus des traités.

Des groupes d’affaires, dont la Chambre de commerce de Calgary, préviennent que l’incertitude juridique entourant le projet de loi n’est pas bonne pour l’investissement.

Gondek a accepté.

“Alors que nous essayons de renforcer notre économie, ce gouvernement provincial nous a fait paraître incroyablement incompétents”, a-t-elle déclaré. “Je dirais à tous les investisseurs qui sont là-bas et à tous ceux qui écoutent dans l’Est que ce gouvernement provincial ne reflète pas qui nous sommes en tant que municipalités.”

Comment l’acte fonctionnera-t-il?

L’idée du projet de loi sur la souveraineté a été lancée pour la première fois par Smith en juin.

Elle l’a qualifié d’outil délibérément conflictuel pour réinitialiser la relation avec un gouvernement fédéral qu’elle accuse d’ingérence dans des domaines de responsabilité provinciale protégés par la Constitution, du développement énergétique aux soins de santé.

En vertu du projet de loi, le Cabinet déciderait quand Ottawa s’ingère dans la compétence de l’Alberta par le biais d’une loi, d’une politique ou d’un programme ou d’une initiative fédérale imminente qui, selon lui, pourrait causer du tort.

Le Cabinet enverrait une résolution à l’Assemblée législative précisant la nature du préjudice et les remèdes pour y remédier.

Si la législature donne son approbation à la majorité des voix, c’est là que son implication prend fin et que le cabinet prend le relais. Le Cabinet pourrait utiliser les pouvoirs extraordinaires du projet de loi pour réécrire la législation et ordonner aux entités provinciales d’ignorer les lois fédérales en fonction de ce que le Cabinet juge « nécessaire ou souhaitable ».

Le projet de loi donne au cabinet une grande latitude quant à la façon d’interpréter la résolution qu’il reçoit de l’assemblée. Il dit que le cabinet “devrait” suivre la direction de la maison, mais ne le prescrit pas.

Smith n’a pas précisé comment elle utilisera le projet de loi, basculant ces derniers jours entre dire qu’il s’agit d’un dernier recours et dire qu’elle espère commencer à l’utiliser au printemps.