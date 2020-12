BLes ritons ont été avertis de s’attendre à des changements «substantiels» dans leur façon de voyager à partir du 1er janvier.

Michael Gove a exhorté les vacanciers à souscrire une assurance voyage complète pour tout voyage après la fin de la période de transition du Brexit. Il a mis en garde contre «certaines perturbations» et «des changements pratiques et procéduraux», malgré un accord conclu entre le Royaume-Uni et l’UE.

«La nature de notre nouvelle relation avec l’UE – en dehors du marché unique et de l’union douanière – signifie qu’il y a des changements pratiques et procéduraux auxquels les entreprises et les citoyens doivent se préparer, et le temps de faire ces derniers préparatifs est très court.»

Il a ajouté: «Nous savons qu’il y aura des perturbations à mesure que nous nous adaptons à de nouvelles façons de faire des affaires avec l’UE, il est donc vital que nous prenions tous les mesures nécessaires maintenant.» Les vacanciers qui cherchent à s’assurer sont actuellement confrontés à un certain nombre de limitations en raison des restrictions de voyage en place à travers l’Europe, en raison de la pandémie de coronavirus.

Un résumé du nouvel accord laisse entrevoir l’extension d’un régime de soins de santé réciproque, similaire à la carte EHIC actuelle.

Une nouvelle assurance santé mondiale britannique (GHIC) la remplacerait, mais peu de détails sont encore connus – elle ne couvrira probablement que certains types de soins médicaux tels que les urgences. Jusqu’à ce que la nouvelle carte soit disponible, les cartes EHIC seront toujours valides, à moins qu’elles ne soient expirées.

M. Gove a également souligné l’importance d’avoir un passeport à jour. « Il est d’une importance vitale de vous assurer qu’il y a plus de six mois sur votre passeport pour pouvoir voyager, mais vous devriez pouvoir voyager librement en Europe », a-t-il déclaré.

