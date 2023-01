changement peu probable à moins que les politiciens à tous les niveaux ne se lèvent et mettent leur carrière en jeu

Que faudra-t-il pour changer ? C’est la question à laquelle les parents, les enseignants, les élèves, des communautés entières demandent une réponse. C’est un mouvement auquel, après le massacre d’Uvalde, le garçon de la ville natale, Matthew McConaughey, a ajouté sa voix éloquente.

Le « comment » un tel changement aurait lieu est compliqué, et il serait naïf de penser le contraire. Mais le “quoi” est simple. Tant que les gouverneurs, les législateurs des États, les représentants du Congrès, les sénateurs et même les présidents des États-Unis ne seront pas prêts à mettre leur propre carrière politique en jeu, le sang d’Américains innocents continuera de couler de la violence armée.

L’histoire relativement récente de l’Australie confirme cette vérité. Notre pays a subi son meurtre de masse le plus odieux et le plus meurtrier en avril 1996, lorsque Martin Bryant a assassiné 35 personnes – dont des enfants – en utilisant des armes d’assaut de type militaire légalement disponibles.