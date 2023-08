Changement minime dans le feu de forêt de Lake Country, les évacuations restent en place

Un état d’urgence local a été déclaré vendredi soir pour le district de Lake Country, les habitants ayant été contraints de quitter leur domicile alors que l’incendie de forêt de Clarke Creek continuait de brûler.

Depuis samedi matin, toutes les alertes et ordres d’évacuation restent les mêmes pour les zones McKinley Landing et Okanagan Center.

On pense que l’activité des incendies a augmenté tout au long de la nuit et ce matin, mais l’incendie demeure du côté ouest de Glenmore Road. À l’heure actuelle, on ne sait pas si des structures ont été touchées dans la région du centre d’Okanagan, à côté du lac Okanagan.

L’incendie reste incontrôlable et s’étend sur 174 hectares, selon BC Wildfire Services.

Tous les ordres et alertes d’évacuation se trouvent sur le site Web des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan.

Le district de Lake Country et le gouvernement provincial ont décrété l’état d’urgence.

Les résidents, à moins qu’ils ne soient évacués ou qu’ils aient besoin d’un voyage d’urgence ou essentiel, sont priés de rester hors des routes pour les garder à l’écart des interventions d’urgence.

