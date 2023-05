Changement massif du service de train alors que le gouvernement intervient sur les «annulations continues» du chemin de fer

TRANSPENNINE Express ne verra pas son contrat renouvelé à la fin de ce mois.

Les ministres du ministère des Transports ont annoncé aujourd’hui qu’ils prendraient le contrôle du gouvernement sur la ligne ferroviaire du nord de l’Angleterre et de l’Écosse.

Transpennine Express ne verra pas son contrat avec le gouvernement renouvelé fin mai Crédit : Alamy

Cela survient après des mois de retard de la ligne et d’annulation de services, provoquant des perturbations massives Crédit : PA

Cela survient après des mois où TransPennine Express annule constamment des services ou est extrêmement en retard, provoquant des perturbations massives et exaspérantes pour les passagers.

Le gouvernement dit qu’il a l’intention de rendre la ligne au secteur privé, mais jusqu’à ce qu’un nouvel opérateur soit trouvé, il assurera le service.

Les ministres ont averti que la propriété du gouvernement ne se traduirait pas par une amélioration des horaires et de la fiabilité du jour au lendemain.

Mais ils ont déclaré que cela devrait offrir une chance de « réinitialiser la relation » entre l’opérateur, le personnel, les syndicats et les navetteurs.

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré: « Depuis mon mandat de secrétaire aux Transports, j’ai été clair sur le fait que l’expérience des passagers doit toujours passer en premier.

« Après des mois de navetteurs et d’entreprises du Nord supportant le poids des annulations continues, j’ai pris la décision de faire de TransPennine Express l’opérateur de dernier recours. »

Sous le contrôle du gouvernement, les services continueront de fonctionner normalement, sans modification du prix des billets, des horaires ou des services prévus.

Le DfT a également lancé un examen des services ferroviaires dans le nord pour améliorer la fiabilité et l’efficacité après des mois de plaintes.

M. Harper a exhorté les maires du Nord et Transport for the North à contribuer à l’examen.

Le secrétaire aux transports a également dénoncé le syndicat des chemins de fer ASLEF pour avoir empêché les chauffeurs de faire des heures supplémentaires.

Il a fait valoir que cela, parallèlement à la grève en cours, était en partie à blâmer pour les services lamentables dont ont bénéficié les navetteurs au cours des derniers mois.

M. Harper a déclaré: « Ce n’est pas une solution miracle et ne résoudra pas instantanément un certain nombre de défis auxquels sont confrontés, y compris les actions de l’ASLEF qui empêchent TransPennine Express d’être en mesure d’exécuter un service complet – soulignant une fois de plus pourquoi il est si important que les chemins de fer passer à une semaine de travail de 7 jours.

« Nous avons joué notre rôle, mais l’ASLEF doit maintenant jouer le sien en annulant les grèves et l’interdiction de travailler pendant les jours de repos, en soumettant l’offre salariale très juste et raisonnable à un vote démocratique de ses membres. »