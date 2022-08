Changement majeur de la règle Covid à venir en Écosse dans DAYS

Une règle MAJEURE de Covid est entrée en vigueur près de deux ans après l’introduction de restrictions en Écosse.

Le changement sera effectué lundi pour les habitants de la grande région de Glasgow.

L’Écosse devrait voir une autre restriction clé de Covid levée

Les femmes qui suivent un traitement de FIV avec le NHS n’auront plus besoin de faire face aux restrictions de Covid à partir de la semaine prochaine.

Cela signifie qu’ils pourront amener des partenaires avec eux à leurs rendez-vous médicaux.

Le changement intervient quatre mois après que les gens ont été autorisés à visiter tous les services de l’infirmerie royale de Glasgow.

Jusqu’à présent, les patientes subissant une FIV disaient se sentir non soutenues et dépassées lors des consultations.

Le NHS Glasgow et le Grand Clyde ont déclaré qu’il fallait “trouver un équilibre” entre la protection des patients et la fourniture des meilleurs soins possibles.

Le conseil de santé de Glasgow s’est également excusé pour toute “détresse ou inconvénient” causé par la politique.

Un porte-parole a déclaré: “Alors que les partenaires ont pu accompagner la patiente à des rendez-vous spécifiques, tels que la collecte des ovules et les analyses de grossesse, pour nous assurer que nous pouvions maintenir des niveaux de sécurité élevés et maximiser le nombre de patients que nous pouvions voir, nous partenaires limités ‘ présence à d’autres rendez-vous plus routiniers.

“Nous sommes conscients des difficultés que cela a pu causer aux couples utilisant nos services, et nous voudrions nous excuser pour toute détresse ou inconvénient qui en résulterait.

“Cependant, nous sommes heureux d’annoncer qu’à partir du lundi 8 août, toutes les restrictions au service de conception assistée seront supprimées et que les partenaires pourront à nouveau assister à tous les rendez-vous.”

Au plus fort de la pandémie, il y avait des limites à la durée pendant laquelle les partenaires pouvaient rester dans le service après la naissance.

Celles qui avaient réussi à concevoir devaient également se rendre seules aux rendez-vous.

Mais ces restrictions ont été levées il y a quelques mois.

Depuis avril, les visiteurs peuvent visiter n’importe quel service hospitalier en Écosse sans avoir à faire face à des restrictions.

